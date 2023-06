Suprema Corte derruba ações afirmativas em admissões em faculdades

A decisão foi de 6 a 3, com os seis juízes nomeados pelos republicanos votando para derrubar a ação afirmativa. Chefe de Justiça John Roberts escreveu a decisão da maioria.

O impacto da decisão é enorme… as universidades privadas ou públicas dos Estados Unidos não podem mais considerar expressamente a raça como fator de admissão. Muitos defensores da ação afirmativa temem que o ensino superior na América agora favoreça significativamente os estudantes brancos e asiáticos e exclua amplamente outros grupos minoritários.

O Tribunal disse, no entanto, que as escolas ainda podem considerar fatores não raciais, como diversidade socioeconômica e diversidade de experiências, por isso é improvável que as universidades voltem aos tempos antigos, quando eram o bastião exclusivo dos ricos , crianças brancas.