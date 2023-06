The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 2 resultados

Conor McGregor está com duas lutas a menos.

O técnico Michael Chandler conseguiu mais uma sobre McGregor no episódio desta semana de O lutador final 31 enquanto seu número 4 do peso galo, Cody Gibson (19-8), derrotou o número 1 de McGregor, Mando Gutierrez (8-2). Após a vitória de Roosevelt Roberts sobre Nate Jennerman no episódio 1, Chandler agora está vencendo por 2 a 0 na série até agora.

O episódio 2 começou com uma reviravolta, já que os pesos galos Trevor Wells (Team McGregor) e Timur Valiev (Team Chandler) estavam programados para lutar, mas foi anunciado que Wells não teria permissão para lutar devido a uma afta altamente infecciosa em seu rosto. A luta foi adiada por enquanto, com a esperança de que a infecção de Wells desapareça a tempo de ele eventualmente competir.

Isso deixou Gibson e Gutierrez deslizando para o lugar desta semana, dando aos espectadores uma verdadeira luta entre veteranos e prospectos. Embora as designações de veteranos e candidatos nesta temporada sejam duvidosas – a distinção é estritamente se alguém lutou ou não no UFC, independentemente da idade ou quantidade de experiência profissional – Gibson e Gutierrez entraram nesta em lados opostos do espectro da carreira, com Gibson lutando desde 2008 e Gutierrez tendo feito sua estreia profissional em 2019; quando Gibson fez sua estreia profissional, Gutierrez tinha 11 anos.

Essa lacuna de experiência foi demais para Gutierrez, já que o mais velho – e consideravelmente mais alto – Gibson se livrou das tentativas de queda de Gutierrez e o separou na distância. O fim veio quando Gutierrez correu para atacar e Gibson o pegou com uma joelhada saltitante que machucou gravemente o lutador do Team McGregor. Os golpes seguintes se seguiram e o árbitro Jason Herzog estava lá para acenar para a luta no primeiro.

Faça duas vitórias e dois nocautes agora para o Team Chandler e os veterinários. Na próxima semana, os pesos leves estão de volta à ação, com Austin Hubbard (15-6), lutador do Chandler nº 2, enfrentando Aaron McKenzie, nº 3 de McGregor (11-2-1).

Este episódio também apresentou mais de “The Notorious” na câmera enquanto ele visitava o TUF casa e caiu nas boas graças de ambas as equipes enquanto Gutierrez lhe cortava o cabelo. Todos os lutadores, independentemente da equipe, pareciam receber calorosamente o ex-campeão de duas divisões. Enquanto isso, Chandler, pai de dois filhos adotivos, se uniu a Gibson por causa de sua educação, que envolve Gibson vindo de uma família onde ele é um dos dois filhos adotivos junto com dois irmãos com necessidades especiais.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Uma data para esse evento também ainda não foi anunciada.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Aqui estão os confrontos restantes das quartas de final: