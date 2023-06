Tom Brady enlouquece no passeio da ‘Torre do Terror’ durante o dia da Disney com crianças

Um dia na Disney com as crianças não foi só sol e sorrisos para Tom Brady – porque a lenda da NFL foi convencida a andar na “Torre do Terror” … e isso o assustou demais !!

Confira as imagens que Brady postou dele e de sua filha, Vivianno clássico da Disney World desde o passeio no parque temático da Flórida no domingo … ele estava perdendo o controle enquanto o passeio subia e descia !!