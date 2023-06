último dia de inscrição para 500 vagas de soldado!

Para se inscrever, é preciso ter até 30 anos e comprovar nível superior como escolaridade. As provas vão acontecer nas seguintes cidades:

Balneário Camboriú;

Blumenau;

Canoinhas;

Chapecó;

Criciúma;

Florianópolis;

Joaçaba;

Joinville;

Lages;

Rio do Sul;

São Miguel do Oeste; e

Tubarão.

Datas das provas

Antes de mais nada, o candidato seleciona uma das cidades no momento da inscrição que segue aberta até 9 de junho para Oficial e 16 de junho para Soldado, pelo portal Cebraspe.

Já aplicação das provas será nos dias 13 de agosto (objetiva) e 20 de agosto (discursiva) para Oficial, e 27 de agosto para Soldado.

Cronograma concurso PM SC

Para soldado, as principais datas são as que remetem inscrições e provas, inicialmente. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de junho. Já as provas, estão marcadas para o dia 27 de agosto de 2023.

A divulgação dos gabaritos preliminares, por sua vez, será no dia 29 de agosto e o período para interposição de recursos será entre 30 e 31 de agosto. As datas referentes as demais etapas, como o teste de aptidão física, serão divulgadas posteriormente

Vagas concurso PM SC

São 550 vagas que poderão se divididas de acordo com esta tabela:

Cargos Vagas Remunerações Oficial 50 R$ 16.306,00 Soldado (Praça) 500 R$ 6.000,00

Requisitos concurso PM SC

Os requisitos variam a depender do cargo. Para soldado, os candidatos precisam comprovar os seguintes itens:

Possuir nível superior em qualquer área de formação;

Altura mínima de 1,65m para homens;

Altura mínima de 1,60m para mulheres;

Possuir CNH em qualquer categoria;

Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da inclusão; e

Não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição no concurso

Contudo, para o cargo de Oficial, os candidatos precisam:

Ser bacharel em Direito;

Altura mínima de 1,65m para homens;

Altura mínima de 1,60m para mulheres;

Possuir CNH em qualquer categoria;

Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da inclusão; e

Não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição no concurso.

Como serão as avaliações?

O concurso PM SC é extenso e para ser aprovado o candidato deve passar por estas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação física, de caráter eliminatório;

Exame de saúde (médico e odontológico), de caráter eliminatório;

Exame toxicológico, de caráter eliminatório;

Investigação social, de caráter eliminatório; e

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório.

Fase objetiva do concurso PM SC

A fase objetiva terá duração de 5 horas e constará questões gerais e específicas divididas do seguinte modo:

Soldado:

Noções de Direito Constitucional – 8 questões

Noções de Direito Penal Comum – 8 questões

Noções de Direito Processual Penal Comum – 8 questões

Legislação Institucional – 8 questões

Língua Portuguesa – 10 questões

Informática – 8 questões

Raciocínio Lógico – 8 questões

Oficial:

Direito Constitucional – 7 questões

Direito Administrativo – 7 questões

Direito Penal Comum – 7 questões

Direito Processual Penal Comum – 7 questões

Direito Penal Militar – 7 questões

Direito Civil – 6 questões

Legislação Institucional – 7 questões

Língua Portuguesa – 8 questões

Inglês – 5 questões

Informática – 5 questões

Como será a prova discursiva?

Esta é uma das fases importantes do certame. Como o concurso PM SC é para dois cargos com a mesma fase, é importante destacar no que se diferem.

Para soldado, será aplicada redação de texto dissertativo de, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas, a respeito de tema relacionado à ordem pública.

Contudo, para o cargo de oficial, a fase contará com 4 questões do tipo situação-problema, a serem respondidas em, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas cada, no valor de 1,50 ponto cada, totalizando 6,00 pontos.

Segundo o edital, as questões contarão com as áreas de conhecimento relacionadas às disciplinas de Direito Constitucional, Direto Administrativo, Direito Penal e Processual Penal e Direito Penal Militar e Processual Penal Militar, no qual o candidato deve apresentar a fundamentação jurídica e desenvolver uma argumentação objetiva correta como resposta.

Avaliação Física concurso PM SC

O Teste de Aptidão Física será executado levando em conta os seguintes exercícios:

a) teste de flexão de braço na barra fixa (para candidatos do sexo masculino);

b) teste de desenvolvimento com halteres (para candidatas do sexo feminino);

c) teste de flexão abdominal remador (para ambos os sexos);

d) teste de corrida de velocidade – 100 metros (para ambos os sexos);

e) teste de apoio de quatro tempos – meio sugado (para ambos os sexos); e

f) teste de Cooper (para ambos os sexos).

Como será a investigação social?

Antes de mais nada, a investigação social do concurso PM SC visa avaliar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável dos candidatos, as quais são atributos exigíveis para o provimento no cargo de Praça da PMSC.

Diante disso, a fase será solidificada na avaliação sistêmica dos aspectos da vida em sociedade dos candidatos, com vistas a apurar as condicionantes de adequação ou inadequação de seus hábitos e comportamentos no âmbito social, funcional, civil e criminal.

E a avaliação psicológica?

Por sua vez, esta etapa tem por finalidade comprovar se o candidato possui perfil para o cargo e serviço militar, aferindo o grau de compatibilidade das suas características cognitivas e de personalidade com o perfil profissiográfico exigido.