Vivi Araújo morre em acidente de carro

A cantora e radialista de 22 anos, Vitória Araújo, mais conhecida como Vivi Araújo, faleceu em um acidente automobilístico. A Polícia Militar confirmou que o incidente ocorreu em Cidade Ocidental, perto do Distrito Federal​.

O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (30), em uma avenida que conduz à BR-040. Segundo relatos de testemunhas, Vivi perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas, colidiu contra um viaduto e foi ejetada do carro​. Um colega de trabalho de Vivi explicou que ela estava retornando de um show quando colidiu com a parede do viaduto que leva à Cidade Ocidental. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Vivi não sobreviveu.

O funeral está programado para ocorrer entre 14h e 17h, no Setor Central, em Luziânia​1​. A rádio onde Vivi trabalhava expressou seu luto nas redes sociais, compartilhando a notícia de sua morte e desejando conforto para a família da cantora​.