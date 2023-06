YES! idiomas é eleita melhor franquia do ano, saiba mais

Na quarta-feira, dia 27 de junho, em evento realizado em São Paulo, foram anunciados os vencedores da 20ª edição do prêmio As Melhores Franquias do Brasil, que foi promovido pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios. E a Yes! Idiomas, levou para casa o prêmio máximo de Franqueador do Ano. Este é o assunto que hoje apresentaremos com este artigo.

As cem franquias que alcançaram uma classificação de cinco estrelas também receberam homenagens.

Como ocorreu a escolha da franquia Yes! Idiomas?

A princípio, a premiação se baseou em dados coletados pela Serasa Experian que não divulgaram. Neste ano de 2023, 406 franquias foram analisadas segundo os critérios de satisfação do franqueado, desempenho e qualidade da rede.

A coleta e análise de dados formam a base deste ranking das melhores franquias brasileiras. Dessa forma, um ótimo indicador de investimento para quem está procurando novas oportunidades.

Inicialmente, as redes enviam os dados financeiros para a Serasa Experian. Isso inclui informações como receita e lucro ao Serasa Experian. Depois disso, eles avaliaram questões como atendimento e treinamento em um cenário puramente anônimo.

Um processo detalhado gera um ranking de 12 categorias, as quais são posteriormente validados por um Conselho Consultivo, com a responsabilidade de apontar divergências, aprovar os resultados e escolher a Franquia do Ano.

O que diz a Pequenas Empresas & Grandes Negócios sobre a premiação?

Primeiramente, em entrevista com Mariana Iwakura, editora chefe da empresa, que coordenou todos os trabalhos sobre a premiação durante vários anos, afirma que é muito gratificante, constatar como a indústria brasileira se desenvolveu nas últimas décadas, juntamente com as franquias.

Mariana ainda afirma que as mudanças para crescimento são inúmeras como:

Novos modelos de negócio se espalham pelo Brasil;

O crescimento da transformação digital;

A reinvenção que foi necessária no período da pandemia;

Os anos de lucratividade crescendo em 2 dígitos.

Na cerimônia de abertura, o presidente da ABF, Tom Leite, acrescentou que prevê para as franquias, um ciclo de crescimento e prosperidade.

A Yes! Idiomas como Melhor Franquia do Ano

Originalmente estabelecida em 1972, a Yes! Idiomas passou por mudanças significativas depois que o empresário Clodoaldo Nascimento, de 53 anos, adquiriu o controle acionário da empresa e assumiu a presidência em 2004. Desta forma, se associou à ABF, e propôs transformar licenças de marcas (ou concessões) em franquias.

O ritmo de crescimento acelerou nos anos seguintes. No entanto, a rede sofreu com a chegada da pandemia, obrigando-a a mudar para o formato de aulas gravadas e fazendo com que perdesse metade de seus alunos.

Hoje, a empresa tem 80% de suas aulas presenciais e 20% online. O CEO da franquia estima que entre os seus ex-alunos, 85% retornaram presencialmente. Além disso, a meta para este ano é vender 200 franquias, pois no ano passado, a rede fechou com 161 unidades franqueadas.

Em relação à premiação, o CEO afirma que se sente honrado pelo reconhecimento de tantos anos de trabalho em frente à empresa, diante da premiação. Ademais, agradeceu a toda a equipe da franquia, bem como os franqueados, para fazerem com que a marca esteja no patamar que está hoje.

Como está o cenário das franquias no Brasil hoje?

Tom Moreira Leite, presidente da Associação Brasileira de Franquias, afirma que o setor se recuperou totalmente em 2022, com crescimento desvinculado da economia da mesma forma que ocorreu nos anos dourados da franchising.

Enquanto a variação anual do PIB foi de 2,9%, coletivamente, as franquias cresceram nominalmente 14,3%, acima da inflação (que encerrou o ano em 5,7%) por ampla margem.

A recuperação mais forte pode se atribuir a uma combinação de fatores, incluindo a crescente importância das plataformas digitais para os processos de negócios. Ou seja, outro motivo causador de recuperação, foi o aumento do tráfego de pedestres em locais físicos como shoppings, centros comerciais, ruas e outros centros de atividade do consumidor.

Segundo Leite, a indústria aproveitou a situação macroeconômica relativamente melhorada para compor um novo mix de vendas com base nas lições aprendidas com a pandemia. Deste modo, pode render retornos ainda maiores.

Os setores de casa e construção, bem como saúde, beleza e bem-estar, na redesignação doméstica e no autocuidado, emergiram como protagonistas do processo de recuperação.

Após o retorno de viagens e eventos, a indústria da hospitalidade floresceu à medida que as pessoas procuravam se familiarizar com suas formas anteriores de comer e vestir.

Por fim, o presidente da ABF afirmou que a organização espera ver um aumento de 9% a 12% nos lucros e um aumento de 10% nas unidades e empregos até o final de 2023. Mas a indústria cresceu 17% no primeiro trimestre.