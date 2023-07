6 maneiras de consertar Eufy Robovac fazendo barulho alto (2023)

Os aspiradores de pó robô estão ganhando popularidade em relação ao aspirador de pó tradicional. Os aspiradores de pó robô têm vários benefícios, como economizar seu tempo, limpar qualquer superfície, alcançar cantos e qualquer área difícil de limpar, controle automático, etc. Eufy Robovac é um aspirador de pó popular com recursos como programação automática e baixo ruído enquanto limpando a casa.

Embora a limpeza silenciosa ou de baixo ruído seja um recurso do Eufy Robovac, os usuários reclamaram que seu aspirador começou a fazer ruídos altos e estranhos. Se o seu Eufy Robovac também está emitindo ruídos altos e você está preocupado com o motivo por trás disso, este artigo será útil para você. Vamos ver o motivo de Eufy Robovac fazer barulhos altos e como corrigi-lo.

Por que meu Eufy Robovac está fazendo barulho alto?

Ouvir ruídos altos de trituração, chocalho ou bipes no Eufy Robovac pode distraí-lo. Você pode ouvir esses ruídos altos em seu Eufy Robovac devido aos seguintes motivos-

Você pode ouvir um ruído alto quando os motores das escovas laterais do robô estiverem com as engrenagens danificadas. Para verificar, você pode girar a escova lateral manualmente com as mãos e ver se faz algum ruído de clique. Se isso acontecer, a escova lateral está causando o problema de ruído alto.

Outro motivo que pode estar causando os ruídos altos do Eufy Robovac é a sujeira presa nos rolamentos das escovas rolantes. Quando sujeira, cabelos ou detritos ficam presos nos rolamentos da escova rolante, isso pode impedir que o rolamento gire suavemente, produzindo ruídos altos.

Se a entrada de sucção do aspirador robô estiver entupida com poeira, isso também pode fazer com que o Eufy Robovac emita ruídos altos. Você também pode enfrentar isso se houver detritos ou poeira no filtro ou na escova.

Você também deve verificar se há filtros e escovas desgastados, pois isso também pode causar ruídos altos no Eufy Robovac.

Verifique os extratores na cabeça de limpeza do Robovac. Se estiverem a esfregar uns contra os outros durante a limpeza, isso pode causar um ruído elevado no aspirador robot.

Não apenas isso, mas se a escova rolante ou a proteção da escova não estiver instalada corretamente ou estiver suja, isso também pode causar esse problema.

Como consertar Eufy Robovac fazendo barulho alto 2023

Agora que você sabe por que Eufy Robovac está fazendo um barulho alto, você pode continuar com as etapas abaixo para corrigir o problema.

Coletor de pó limpo

Você terá que limpar o coletor de pó com frequência. Se o coletor de pó estiver cheio, pode causar problemas com a sucção e seu Eufy Robovac pode fazer barulhos altos. Limpe o coletor de pó seguindo as etapas abaixo para corrigir esse problema.

Primeiro, desligue seu Eufy Robovac.

Agora, pressione o botão de liberação do coletor de pó para removê-lo.

Depois de remover o coletor de pó, limpe-o.

Uma vez feito isso, coloque de volta o coletor de pó corretamente no Eufy Robovac.

Agora, ligue o aspirador; não deve mais fazer barulho.

Limpe os rolamentos da escova rolante

A escova rotativa deve ser limpa adequadamente; uma escova rolante suja pode causar ruído alto no Eufy Robovac. Você pode limpar os rolamentos da escova rolante seguindo as etapas abaixo:

Desligue o Eufy Robovac, puxe a aba de liberação e destrave a proteção da escova.

Agora, remova a escova rolante do Robovac.

Limpe a escova rolante de qualquer poeira e sujeira. Você pode usar uma escova para limpar a escova rolante.

Além disso, certifique-se de que não haja fios de cabelo presos na escova rotativa e, se houver, remova-os.

Depois de limpar corretamente a escova rotativa, volte a instalá-la no robot aspirador.

Certifique-se de que instalou a escova rotativa corretamente no aspirador robot.

Além disso, remova a proteção da escova e reinstale-a corretamente.

Observação- Deve certificar-se de que a escova rotativa e a proteção da escova estão devidamente instaladas no Eufy Robovac, caso contrário podem também provocar ruídos elevados.

Limpar ou substituir filtros e escovas

Você deve limpar os filtros e escovas em seu Eufy Robovac. Com o tempo, filtros e escovas podem acumular sujeira e causar esses problemas. Você deve limpá-los de vez em quando para evitar esses problemas. Você pode usar um pente e uma escova para limpar os filtros e escovar o aspirador. Certifique-se de fazê-lo com cuidado e não danifique os filtros e a escova.

É preferível limpá-los com frequência após alguns usos para evitar que muita sujeira se acumule na escova. Se ainda houver alguma sujeira ou poeira no filtro/escova e você não conseguir limpá-lo, poderá substituí-los. Os filtros e as escovas são descartáveis ​​e você terá que substituí-los a cada 2-3 meses para garantir a segurança.

Se os extratores não forem instalados corretamente, eles podem se esfregar uns nos outros, fazendo com que o robô aspirador emita ruídos altos. Você pode remover os extratores e reinstalá-los corretamente, garantindo que eles não se esfreguem.

Limpe as Rodas

Quando cabelos e fios ficam presos nas rodas, eles atrapalham o movimento das rodas. Devido a isso, o aspirador robô pode enfrentar problemas ao se mover e fazer barulhos altos. Limpe as rodas do Eufy Robovac. Você pode usar uma faca ou qualquer objeto pontiagudo para limpar a sujeira presa nas bordas. Use um pano úmido para limpar a superfície externa das rodas.

Se você ainda estiver enfrentando problemas de ruído alto com o Eufy Robovac, sugerimos que entre em contato com o suporte ao cliente da Eufy. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente Eufy através do apoiar página. Ao visitar a página de suporte ao cliente, você verá três maneiras de entrar em contato com o suporte ao cliente: e-mail, chamada ou bate-papo ao vivo. Você pode usar qualquer método com o qual se sinta confortável.

Ao entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da Eufy, informe-os sobre o seu problema em detalhes. Eles irão orientá-lo sobre o que pode ser feito a seguir para resolver o problema.

Conclusão

Sabemos como pode ser irritante ouvir todos aqueles barulhos altos quando o seu Eufy Robovac começa a limpar sua casa. Não só é irritante, mas também perturba durante o trabalho. Se você está seguindo o mesmo problema, pode seguir as etapas fornecidas acima para corrigir o Eufy Robovac fazendo um barulho alto.

