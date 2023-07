A saga de Mbappé: nada acontecerá antes de agosto

Paris Saint-Germain estão com pressa para renovar Kylian Mbappé‘s, mas, por outro lado, o jogador não tem pressa, a menos que sua transferência garanta o dinheiro que ele concordou em seu contrato mais a taxa de assinatura que ele deve ganhar em 12 meses.

Ele está apontando para pouco mais de 200m no total. Real Madrido terceiro nesta saga, continua a jogar o jogo da espera.

Real Madrid traçou linhas e traçou o planejamento para a temporada 2023/24 e nesses relatórios convenientemente guardados, o nome de Mbappé não aparecia. Na segunda semana de junho, e com algumas movimentações já feitas, sabe-se que o francês não quer continuar para além de 2024 e a liderança do Qatar no PSG ficam furiosos e ameaçam o jogador de que ele sai agora por uma taxa ou assina um novo contrato.

Enquanto isso, em Valdebebas eles assistem ao espetáculo com toda a calma do mundo porque sabem que o problema não é com eles.

Além do mais, os dias passam e não há solução à vista no curto prazo. Mbappé tem compromisso com seu clube na próxima segunda-feira para começar a treinar. Não há nada que sugira que isso não aconteça. O atacante não enviou nenhum sinal para sugerir o contrário ou que haverá uma mudança de opinião. Eles dizem que estão negociando, mas se o fizerem, Real Madrid estão à margem.

nada antes de agosto

Nada do que acontece em Valdebebas aponta para uma solução nos próximos dias. Além do mais, eles sustentam que o resultado (exceto a renovação) não chegaria em nenhum caso até agosto e sempre com base em um acordo PSG-Mbappé. A história ainda não está indo bem com os dirigentes do Real Madrid. A cada dia que passa, o valor do contrato de Mbappé e a vontade do Catar de vendê-lo em caso de não renovação vão caindo. Lei do mercado.

O trabalho e o planejamento técnico foram feitos independentemente da chegada do francês. Como aconteceu nas duas temporadas anteriores, Carlos Ancelottihomem do clube e totalmente empenhado em Real Madrid, está trabalhando com o que tem e está muito feliz. O treinador expõe as suas necessidades e adapta o seu trabalho ao que tem pela frente. Ele não complica sua vida com batalhas internas.

Real Madrido trabalho de não gira em torno Mbappé. Ninguém duvida que quando chegar a hora, os responsáveis ​​do clube vão procurar o como, mas esse momento não está à vista em Valdebebas neste momento. Rumores de uma contratação iminente já circulam, mas no clube a tranquilidade à distância