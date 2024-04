O que os Cowboys farão depois de não escolherem um Running Back?

Tele Dallas Cowboys enfrentou um desafio significativo ao entrar no Draft de 2024 da NFL: substituindo Tony Pollardque partiu para Titãs na entressafra. Com uma lacuna na escalação e grandes expectativas dos fãs, muitos anteciparam o Vaqueiros contrataria um running back veterano ou pegaria um novato promissor durante o draft. No entanto, nenhum dos cenários ocorreu conforme o esperado.

O burburinho antes do rascunho ligava o Vaqueiros para o Texas correndo de volta Jonathan Brooks. Jerry Jones, dono dos Cowboys, não hesitou em expressar sua admiração por Brooks, proclamando-a uma das melhores entrevistas com jogadores que ele já conduziu em seus 30 anos de mandato. “Nós o colocamos no topo, no alto, no alto da nossa prancha. Ele é um bom jogador”, comentou Jones, estabelecendo altas expectativas.

Apesar dessas esperanças, os Cowboys perdeu a oportunidade de escolher Brooks. O Carolina Panterasreconhecendo o potencial de Brooks, negociou para selecioná-lo com o 46ª escolha geral-10 vagas antes dos Cowboys escolha de segunda rodada aos 56. Os Cowboys optaram por não escolher um running back com seu 56ª seleção ou qualquer uma de suas escolhas na terceira rodada, deixando os fãs questionando sua estratégia.

À medida que o draft avança, a profundidade do running back da equipe parece precária. A lista atual inclui Rico Dowdle, Deuce Vaughn, Malik Davis, Snoop Conner, Royce Freeman, e Hunter Luepke-um grupo de talentos não comprovados com muito a demonstrar.

Poderia Ezekiel Elliot estar voltando para Dallas?

Em meio a essas incertezas, rumores sugerem um possível reencontro com o ex-astro dos Cowboys Ezequiel Elliottque passou a temporada de 2023 com o Patriotas da Nova Inglaterra. Embora não seja o dínamo que já foi, Elliott mostrou que ainda pode contribuir como um jogador sólido e com poder de volta. Os comentários recentes de Jones sugerem esta possibilidade: “Ainda no final da temporada passada, vi Zeke jogar e vou te dizer, ele é bom o suficiente para ser titular.”

No entanto, as estatísticas de Última temporada de Elliott indicam um declínio, com uma média de apenas 3,5 jardas por carregamento e classificações abaixo da média em diversas métricas importantes de desempenho. Apesar destes números, o sentimento dentro do Acampamento dos vaqueiros é que Elliott poderia ser uma opção viávelespecialmente com sua experiência comprovada e conquistas anteriores com a equipe.

Olhando para o futuro, os Cowboys ainda têm oportunidades nas últimas rodadas do draft para escolher entre um conjunto de talentos disponíveis, incluindo candidatos como Audric Estime, Jaylen Wright, Braelon Allene Ray Davis. Esses jogadores apresentam uma mistura de potencial e versatilidade que pode revigorar o jogo corrido dos Cowboys.

À medida que o draft termina e o treinamento fora de temporada começa, os fãs dos Cowboys ficam pensando no futuro de seu corpo de running back. Elliott retornará à sua antiga forma e liderará o grupo? Ou surgirá um herói novo e inesperado das escolhas posteriores do draft? Só o tempo dirá, mas por enquanto, o Estratégia dos cowboys continua sendo uma das histórias mais intrigantes da offseason.