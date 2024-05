A capa do EA Sports College Football 25 vaza online e Deion Sanders será um treinador feliz

ADepois de anos no escuro, os fãs de futebol universitário obtiveram informações sobre sua amada franquia de videogame em 2024. Primeiro veio o reboqueveio então o anúncio de todas as escolas da FBS estão no jogoentão veio o quase confirmado data de lançamento de 19 de julho.

Primeiro teaser trailer do EA Sports College Football 25EA Esportes/YouTube

EA Sports Futebol Universitário 25 está definido para conquistar a indústria de videogames esportivos neste verão. Os fãs sabem o suficiente para ficarem animados, mas eles dispararam quando possível capa da Deluxe Edition vazou na sexta.

Donovan Edwards, Quinn Ewers e Travis Hunter aparecem na capa do EA Sports College Football 25

A PlayStation Store revelou a arte do jogo.

Na capa vemos um bando de jogadores e bandeiras de diferentes escolas. No meio está Michigan RB Donovan Edwards. À sua esquerda está Texas QB Quinn Ewers. E à sua direita está Colorado estrela de duas vias Travis Caçador.

É uma grande vitória para Deion Sanders e seu programa Buffaloes, embora tenhamos certeza de que ele teria preferido que seu filho Ela porta estive lá em vez disso.

A equipe criativa do videogame nunca divulgou a capa que circulou, e eles não confirmou exatamente se é real, exceto um GIF que pode ser interpretado de algumas maneiras. Claramente, a capa ainda não deveria ter sido anunciada.

Parece que na próxima semana teremos o lançamento oficial das capas das versões Standard e Deluxe Edition do jogo. Veremos quem aparece na capa principal.