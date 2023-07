Boxe: Teofimo Lopez lamenta aposentadoria e confirma que seguirá como campeão mundial

Teofimo Lopez surpreendeu o mundo no dia 10 de junho, e não foi por ter conquistado o título dos superleves da WBO.

Foi pelo que ele anunciou momentos após a vitória sobre Josh Taylor e o que reiterou dias depois: aos 25 anos tinha toda a intenção de pendurar as luvas, mas parece que mudou de ideia e quer continuar no boxe com um objetivo muito claro: enfrentar Devin Haney.

Nascido nos Estados Unidos, mas descendente de hondurenhos, Teofimo Lopez abalou o mundo do boxe com seu anúncio de aposentadoria e, embora muitos duvidassem, o boxeador levou as coisas mais longe quando renunciou formalmente ao título que havia conquistado.

Os dias se passaram e havia dúvidas sobre o que a WBO faria com o título vago, então deram ao boxeador um prazo de 24 horas para decidir o que fazer com o título ou se deveriam prosseguir com Arnaldo Barboza Jr.está lutando com José Ramirez pelo campeonato vago.

“Teofimo Lopez Jr tem 24 horas a partir da emissão deste aviso para confirmar por escrito ao Comitê de Campeonatos WBO se ele mantém seu Campeonato WBO Jr. Welterweight; se o Comitê de Campeonatos WBO não receber tal confirmação por escrito dentro do prazo estabelecido neste documento ou o período de 24 horas decorrido sem confirmação, em nome de Teofimo Lopez, Jr.será entendido que o WBO Jr. Welterweight Championship foi declarado ‘vago'”, informou a Organização Mundial de Boxe na noite de terça-feira.

Dentro do prazo, o boxeador confirmou que continuará como campeão até 140 libras, conforme anunciou o presidente da WBO, Francisco Valcarcel.

“O jogo acabou… Teofimo Lopez acaba de me informar por escrito que manterá seu jr. título dos meio-médios”, disse Valcarcel

Teofimo quer lutar contra Haney

Depois de anunciar sua decisão, Teofimo lançou um desafio para Devin Haneyembora tenha deixado claro que haney subiria de divisão para desafiá-lo.

“Devin Haney. Já que você foi tão rápido em entrar na luta pelo meu cinturão do campeonato WBO, vamos fazer a luta acontecer para que o mundo possa ver quem está nessa ação. E não, você não estará no lado A. Eu também tenho o título de rei da divisão! Então não fuja!” escreveu Teofimo.