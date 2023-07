Brittany Mahomes quase sofre mau funcionamento do guarda-roupa e rouba a cena com Patrick no ESPY Awards 2023

Patrick Mahomeso zagueiro estrela do Chefes de Kansas City, teve uma noite para recordar no Prêmios ESPY 2023onde conquistou dois dos prêmios mais cobiçados: Melhor Jogador da NFL e Melhor Atleta nos esportes masculinos. O jovem de 27 anos estava acompanhado da esposaBretanhaque virou cabeça com ela deslumbrante e ousado vestido preto.

O casal, que se casou em março de 2023, parecia glamoroso e feliz ao caminhar pelo tapete vermelho do evento. Teatro Dolby em Los Angeles na quarta-feira. Bretanhaex-jogador de futebol, usava um vestido preto elegante que apresentava uma parte inferior das costas com alças cruzadas, um recorte no estômago e um decote profundo que exibia seu decote. Ela complementou com um colar de ouro e pulseiras e usava o cabelo em um penteado elegante.

Patrick Mahomes, por outro lado, optou por um blazer branco trespassado e calça, deixando a camisa desabotoada. Ele acrescentou algum talento com mocassins pretos e correntes de prata em volta do pescoço. O quarterback mostrou seu estilo único e charme ao posar para as câmeras com sua esposa.

Patrick Mahomes brilha no ESPY Awards 2023 com dupla honra

O chefes estrela foi uma das maiores vencedoras da noite, ao receber dois prêmios por sua atuação destacada no Temporada 2022 NFL. Ele levou sua equipe à segunda vitória consecutiva Super Bowl vitória, derrotando o Philadelphia Eagles 31 a 24 de fevereiro. Ele também arremessou para 4.740 jardas e 38 touchdowns, com apenas seis interceptações.

Mahomes agradeceu seus companheiros de equipe, treinadores e torcedores ao receber seus prêmios, dizendo que estava grato pela temporada incrível que eles tiveram. Ele também disse que estava pronto para voltar ao acampamento semana que vem e manter o ritmo para a próxima temporada.

O Prêmios ESPYque celebram os melhores momentos e atletas desportivos do último ano, homenagearam também outros notáveis ​​vencedores de várias modalidades. Lebron James do Los Angeles Lakers ganhou o prêmio de Melhor Performance Recorde por superar Kareem Abdul-Jabbar’é de todos os tempos NBA recorde de pontuação. Lionel Messique em breve se juntará ao Inter Miami na MLSganhou dois prêmios: Melhor Jogador de Futebol e Melhor Desempenho no Campeonato por levar a Argentina ao seu primeiro copa américa título em 28 anos.

Outros vencedores incluídos Shohei Ohtani do Los Angeles Angels (Melhor Jogador da MLB), Mikaela Shiffrin da equipe de esqui dos Estados Unidos (Melhor atleta no esporte feminino), Liam Hendrix do Chicago White Sox (Prêmio Jimmy V de Perseverança), e a Buffalo Bills funcionários em treino (Prêmio Pat Tillman por Serviços).

O Prêmios ESPY foram uma noite memorável para fãs de esportes e atletas, pois eles celebraram as conquistas, o talento e a resiliência que definem a excelência esportiva.