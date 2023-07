CÂMARA Municipal de Belmonte – SC abre concurso para NÍVEL FUNDAMENTAL

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Belmonte abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de uma vaga no cargo de auxiliar de serviços gerais.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham nível fundamental completo e idade mínima de 18 anos. O salário oferecido mensal será no valor de R$ 1.320,00, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período deaté 20 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ameo SC, ou presencialmente, na Câmara Municipal de Vereadores de Belmonte, localizado na Rua Maurício Cardoso, nº 209, Centro. O valor da inscrição está fixo em R$60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com 35 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no dia 6 de agosto de 2023, das 9h às 12h, em local a ser divulgado em data oportuna.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA



Compreensão de Textos, Alfabeto; formas comuns de tratamento; plural e singular; aumentativo e diminutivo; feminino e masculino; ortografia; tipos de frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; substantivo; substantivos coletivos; adjetivos; sinônimos e antônimos; Separação de sílabas; Concordância Verbal e Nominal; Noções de fonética. Gramática em geral.

CONHECIMENTOS GERAIS

Lei Orgânica Municipal. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais, artísticos, históricos, políticos e geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 1) Noções gerais de limpeza e higienização. 2) Limpeza de computadores e equipamentos eletrônicos. 3) Limpeza de área externa. 4) Organização das rotinas de limpeza. 5) Equipamentos, materiais e procedimentos utilizados em varrição, limpeza, higienização e organização de ambientes de trabalho. 6) Limpeza e higienização de banheiros e cozinhas. 7) Noções de serviços de cozinha e copa. 8) Recolhimento e separação de resíduos sólidos. 9) Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao cargo. entre outros assuntos especificado no edital.

ATRIBUIÇÕES

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral em edifícios, prédios, dependências, espanando, varrendo, lavando, encerrando e lustrando móveis e utensílios, copos, vasilhames, panelas e outros para manter as condições de higiene e conservação; Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os para conservá-los em condições de uso; Coletar o lixo depositado em lixeiros retirando-os para local adequado acondicionando-os em sacos próprios para deposito em lixeiras coleta ou incineração se for o caso; Preparar alimentos como: café, chás e outros, servindo-os aos demais, as autoridades e visitantes em horários predeterminados ou quando solicitados; entre outras atribuições.

EDITAL CÂMARA Municipal de Belmonte SC nº 01/2023: clique aqui