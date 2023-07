Como corrigir Spotify DJ AI não está funcionando ou aparecendo 2023

Usando o Spotify DJ AI, os usuários podem criar listas de reprodução personalizadas e desfrutar de experiências musicais perfeitas. No entanto, o Spotify DJ AI pode ser frustrante se não aparecer ou parar de funcionar. Neste artigo, você aprenderá alguns métodos de solução de problemas para ajudá-lo a corrigir o problema e colocar seu Spotify DJ AI em funcionamento novamente.

O que é Spotify DJ AI?

Dentro do Spotify, existe um recurso DJ AI que permite mixar músicas. Ao utilizar algoritmos de inteligência artificial, ele cria listas de reprodução personalizadas adaptadas aos hábitos e gostos auditivos do usuário. Para selecionar listas de reprodução que correspondam ao gosto musical de um indivíduo, a IA analisa o histórico de escuta, curtidas e álbuns salvos.

Usando Spotify DJ AI, os usuários podem descobrir música com base em seus interesses continuamente, melhorando sua experiência de descoberta de música. Para criar listas de reprodução coesas e agradáveis, ele considera gêneros, artistas, humores, tempos e atributos musicais semelhantes. Você pode desfrutar de transições perfeitas entre as músicas com Spotify DJ AI, permitindo que você crie uma experiência de DJ adaptada às suas necessidades.

Por que o Spotify DJ AI não está aparecendo?

Muitos fatores podem influenciar sua experiência no Spotify, como seu país, versão do Spotify, status beta, uso do Spotify Free ou Premium e como você o usa.

Atualmente, o AI Spotify DJ está disponível apenas nos EUA e no Canadá. Assim, não aparece. Se você mora em outro lugar além desses dois países, não poderá baixar o Spotify DJ.

Como corrigir Spotify DJ AI não aparecendo

Portanto, caso você esteja procurando por Spotify DJ AI sem problemas, certifique-se de verificar os métodos que mencionamos abaixo:

Verifique se sua região é suportada

Não está disponível em todos os lugares ou em todos os países onde o Spotify DJ está disponível. Spotify DJ pode não estar disponível em seu país. Verifique o site do Spotify para saber se ele está disponível em sua região. Spotify DJ está disponível para residentes nos EUA e Canadá.

Certifique-se de ter uma conta premium

O Spotify DJ também é restrito apenas aos assinantes do Spotify Premium, além das restrições regionais. O Spotify DJ pode não estar disponível para usuários gratuitos em uma região compatível se você for um usuário gratuito. Embora o Spotify DJ ainda não tenha sido lançado para todos os usuários premium, nem todos os usuários premium têm acesso a ele. Assim que o Spotify DJ estiver disponível, você pode querer atualizar para uma assinatura premium para estar entre os primeiros a usá-lo.

Verifique e habilite AI DJ para sua conta

Os DJs também podem ser ativados ou desativados de acordo com suas preferências. É possível que o DJ tenha sido desativado para sua conta se você não conseguir encontrá-lo no aplicativo. Vá para Spotify > Configurações > Reprodução > AI DJ. Toque e ative a alternância para AI DJ se estiver desativado. Usando a seção acima, agora você pode encontrar sua placa de DJ no aplicativo móvel se estiver desativada.

Você é um usuário sem Spotify? Não há aplicativo Spotify DJ para você, então você não pode usá-lo. O Spotify Dj AI está disponível apenas para usuários premium do Spotify; portanto, se você deseja usar o serviço, pode ser necessário afrouxar os cordões à sua bolsa.

Você verificou se o seu aplicativo Spotify está atualizado ou não? Bem, há uma grande chance de que só porque seu aplicativo não está atualizado, você está recebendo o Spotify DJ AI não mostrando o problema. Portanto, sugerimos que você tente atualizar o aplicativo e verifique se isso ajuda. Além disso, não se esqueça de habilitar as atualizações automáticas.

Habilitar AI Dj em sua conta

Você pode ativar o AI Dj em sua conta seguindo as etapas abaixo:

Inicie o Spotify.

Vá para Configurações > Reprodução > AI Dj .

Se o AI Dj estiver desativado, você deve ativá-lo.

Limpe o cache do aplicativo

A solução para corrigir o Spotify AI DJ não mostrando um erro é excluir seu cache e dados em caso de corrupção de dados nos arquivos do aplicativo. Para isso siga os seguintes passos:

Vá para Configurações .

Clique em aplicativos .

Na lista de aplicativos, encontre o Spotify. Clique no botão de configurações.

Escolha o Spotify para limpar o cache e os dados.

Reinicie o Spotify

É possível corrigir erros com o Spotify AI DJ simplesmente reiniciando o aplicativo. O Spotify solicitará a lista de arquivos de que precisa de seus servidores e entrará em contato com os servidores novamente.

Verifique a sua conexão com a internet

É útil verificar sua conexão com a Internet se o Spotify AI DJ não apresentar erros. Não é possível usar esse recurso offline, pois é novo no Spotify.

Aguarde o lançamento da versão beta para sua conta

O Spotify DJ está em sua fase beta, então há algumas ressalvas a serem lembradas. Isso significa que os usuários premium nos EUA e no Canadá estão gradualmente obtendo acesso a ele. Portanto, é possível que a versão beta ainda não tenha sido lançada em sua conta, mesmo que você atenda aos requisitos acima. Pode ser possível esperar alguns dias para que o Spotify DJ fique disponível nesses casos.

Verifique o status do servidor Spotify

É possível que o problema seja causado pelo servidor Spotify de tempos em tempos. Você pode verificar o Downdetector aqui para quaisquer problemas do Spotify relatados pelo usuário, se houver algum tempo de inatividade com o Spotify.

Além de coletar dados do usuário, o Downdetector monitora os principais sites e serviços em busca de quaisquer problemas. Não há muito que você possa fazer se o problema estiver relacionado aos servidores do Spotify além de esperar que o Spotify AI DJ não mostre o problema para ser resolvido.

Reinstale o aplicativo Spotify

Se o DJ ainda não estiver disponível para você neste momento, tente reinstalá-lo. Para usar o Spotify em um iPhone, mantenha pressionado o ícone do Spotify na tela inicial ou na App Store. Para confirmar sua decisão, toque em Excluir aplicativo e em Excluir novamente. Você pode tocar e segurar Spotify e selecione Aplicativo informações em um telefone Android. Quando solicitado, clique em Desinstalar e confirme sua decisão. Em seguida, instale-o novamente na App Store ou na Play Store.

Aguarde alguns dias

Mesmo estando em uma região com suporte e um assinante premium, alguns usuários ainda enfrentaram atrasos com o DJ AI. Você pode estar enfrentando o mesmo problema, pois o recurso ainda está nos estágios iniciais de um teste beta. Sua região pode ainda não ter recebido a atualização mais recente do aplicativo Spotify ou o recurso de DJ pode não estar disponível ainda. Recomendamos aguardar um ou dois dias e instalar as atualizações que aparecerem durante esse período. Esperançosamente, isso ajudará você a configurar o recurso de DJ em seu dispositivo móvel.

Resumir

Então, é assim que conserta o problema do Spotify DJ AI não aparecendo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

