Fou a segunda Copa do Mundo consecutiva, Cidade de Manchester liderou a lista de pagamentos da Fifa a clubes cujos jogadores foram selecionados para as 32 seleções do Catar.

Do fundo de US$ 209 milhões alocado pela FIFA, o Liga Premiada e Vencedor da Liga dos Campeões recebeu quase US$ 4,6 milhões – eclipsando o total enviado para todo o continente africano, que teve cinco seleções na Copa do Mundo. A lista publicada na quinta-feira mostrou um total de 18 clubes africanos combinados para ganhar US$ 4,57 milhões.

FIFA disse 440 clubes em 51 países foram recompensados ​​com pagamentos financiados pela receita de US$ 7,5 bilhões do órgão regulador para o ciclo comercial de quatro anos, principalmente vinculado ao torneio masculino de 2022.

O projeto que foi lançado para a Copa do Mundo de 2010 novamente mostrou claramente como os clubes do continente mais rico e dominante do futebol desenvolveram, atraíram e retiveram muitos dos melhores talentos.

Os clubes dos países membros da Uefa receberam US$ 159 milhões, 76% do fundo total, e os clubes da Inglaterra responderam por US$ 37,7 milhões, informou a Fifa.

Um clube da quinta divisão na Inglaterra, o Boreham Wood, recebeu mais do que o dobro do pagamento da Fifa – $ 31.026 contra $ 15.513 – devido ao Santos, o histórico time brasileiro que foi a casa de Peel e onde Neymar começou sua carreira.

A FIFA calculou os pagamentos a uma taxa diária de US$ 10.950 para cada um dos 837 jogadores que atuaram no Catar até o dia seguinte ao último jogo de seu time. A alocação de cada jogador era dividida entre os clubes que mantinham suas inscrições desde a Temporada 2020-21.

Man City tinha pagamentos devidos para jogadores que vão desde Julin lvarez e seu ex-zagueiro Nicols Otamendi na equipe campeã da Argentina, seis membros da equipe de quartas de final da Inglaterra e O craque belga Kevin De Bruyne, que saiu na fase de grupos. A cidade recebeu US$ 5 milhões, líder da lista, de US$ 209 milhões da FIFA na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Barcelona foi o segundo maior ganhador na lista de 2022 com $ 4,54 milhões, incluindo $ 131.405 pelo tempo de Lionel Messi com o clube em 2020-21 até partir para o Paris Saint-Germain.

A participação do Bayern de Munique foi de mais de US$ 4,3 milhões, incluindo pagamentos de quatro jogadores da seleção francesa, vice-campeã.

Embora a Itália não tenha se classificado para a Copa do Mundo, 27 clubes italianos ganharam um total de $ 18,7 milhões de seus jogadores estrangeiros. A Juventus conseguiu mais de US$ 3 milhões, incluindo US$ 394.215 para o francês Adrien Rabiot e alocações do trio argentino Di Mara, Leandro Paredes e Paulo Dybala.

Um jogador com finalistas Argentina e França que estava no mesmo clube desde o início da temporada 2020-21 ganhou $ 394.215 para esse clube.

No entanto, o histórico clube argentino Boca Juniors deve apenas $ 32.851 pela breve passagem do zagueiro Nahuel Molina pelo clube na temporada 2020-21 antes de se mudar para a Europa. O River Plate, rival do Boca em Buenos Aires, deveria receber US$ 1,2 milhão.

Os clubes espanhóis ganharam coletivamente US$ 24,2 milhões, Os clubes alemães dividiram um pouco mais de $ 21 milhões e o pagamento dos clubes franceses foi de $ 16,5 milhões.

Clubes da Arábia Saudita lideraram o Lista asiática com US$ 6,6 milhões e os clubes da nação anfitriã, Catar, receberam US$ 6,3 milhões. Os clubes dos Estados Unidos receberam $ 5,4 milhões, superados por $ 827.000 para o Seattle Sounders.

A corrida histórica do Marrocos como o primeiro time africano a chegar às semifinais foi conquistada com muitos jogadores da Europa. Apenas dois clubes marroquinos em Casablanca ganharam dinheiro da FIFA: US$ 1,4 milhão para Wydad e US$ 31.938 para Raja.

Apenas $ 20.075 foram para um único clube do Senegal, o Gnration Foot, para os 27 jogadores da seleção nacional que chegaram às oitavas de final no Catar. Incluía Sadio Man, que desistiu lesionado antes do primeiro jogo.

Os pagamentos da FIFA de suas receitas da Copa do Mundo foram acordados como parte de um acordo com um grupo de elite de clubes que formavam o Associação Europeia de Clubes em 2008.

O total do fundo é negociado quando os acordos de trabalho da FIFA-ECA forem renovados e será de US$ 355 milhões para cada Copa do Mundo masculina em 2026 e 2030.

A Copa do Mundo de 2026, co-organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira com 48 seleções e uma expectativa de 1.104 jogadores selecionados.