Como montar a TV quando os pinos estão muito distantes (2023)

TVs grandes e inteligentes estão em toda parte agora. Seria uma cena rara em que você notaria uma pequena TV CRT colocada. No entanto, com as TVs crescendo em tamanho, está ficando difícil para os usuários colocá-las. Quando as TVs são maiores que 55”, torna-se um incômodo construir uma grande mesa de TV ou encontrar um local para armazená-la confortavelmente. Nesse caso, os Suportes de TV são úteis porque permitem a montagem da TV na parede, o que não dá restrições a restrições de espaço. No entanto, o que acontece se os prisioneiros estiverem muito distantes?

Se esse for o caso da sua casa também, não se preocupe, porque nosso guia o ajudará. Aqui, veremos alguns dos melhores métodos para contornar e montar sua TV quando os pinos estiverem muito distantes. Vamos começar imediatamente.

O que acontece se os pinos estiverem muito distantes?

Se os pinos estiverem muito distantes, pode ser muito difícil montar sua TV. Além disso, pode ser frustrante e você será solicitado a chamar um profissional para obter ajuda. Quando os pinos estiverem muito distantes, você ainda terá algumas opções para montar sua TV.

No entanto, o mais fácil deles é montar sua TV no canto. Isso evitará o incômodo de colocar uma prancha de madeira ou uma barra de metal. Outro método incorpora o uso de um compensado, pois é onde o suporte ficará e você poderá montar sua TV. Se tudo isso parece difícil, não se preocupe; vamos passar por isso em detalhes.

Como montar a TV quando os pinos estão muito distantes?

Se os Studs estiverem muito distantes, você deve começar medindo a distância real deles. Isso significa que o primeiro passo para montar uma TV quando os pinos estão muito distantes é descobrir a distância real e seguir em frente. No entanto, iremos orientá-lo em detalhes nas seções a seguir.

Antes de começar: descobrindo os pinos

A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir onde está o garanhão. Como os pinos já estão ocultos, não há como você fazer isso até saber a localização exata dos pinos. Uma maneira fácil de fazer isso é mover-se ao longo da parede, batendo levemente com um martelo ou com os nós dos dedos enquanto escuta as áreas mais densas e menos densas, para usar a velha técnica de bater. Sons de vazio sugerem a presença de pregos.

Ao encontrar o primeiro pino, marque-o com um lápis ou qualquer coisa que fique visível para você durante a instalação dos suportes. Para proteger adequadamente um suporte de TV, você precisará localizar um segundo pino relativamente próximo ao primeiro. O espaçamento padrão dos pinos é de 16 polegadas no centro, portanto, medir o mais próximo deles pode ajudá-lo a localizar o primeiro.

Método 1: Use pinos de fixação de contraplacado que estão muito distantes

Existem duas maneiras de contornar quando os pinos estão muito longe. Você pode obter um compensado ou cortar um suporte de barra de madeira ou metal. Nós vamos passar por ambos. A primeira opção é construir um ponto de montagem de madeira compensada. Usando esta placa de montagem, prenda um pedaço de madeira compensada de 3/4″ na parede no espaçamento dos pinos. Agora, siga estes passos:

A distância entre os pinos precisa ser superada com uma placa de compensado de 3/4 de polegada. Certifique-se de reduzir o tamanho da folha para que ela não fique visível quando a TV estiver instalada. Não se preocupe se os pinos estiverem muito distantes, apenas apare a placa para ajustá-los. Depois disso, prepare o compensado e pinte-o com uma cor que combine com a parede, se quiser melhorar sua aparência. Por fim, coloque a lona no espaço entre os pinos e prenda-a em ambos. Ele precisa ter pelo menos dois pinos de largura. Se a camada puder cobrir mais pinos, melhor ainda.

Parafusos de madeira com estabilidade suficiente podem ser usados ​​para prender o compensado aos pinos. Embora aparafusar a face do compensado seja a coisa mais comum a se fazer, não deixa de ter suas desvantagens.

Uma vez que a propriedade natural da lona é expandir e contrair, isso pode afrouxar parafusos e pregos ao longo do tempo, recomenda-se o aparafusamento frontal. Você também pode usar fixadores para este processo. Isso tornará os parafusos estáveis ​​e durarão mais.

Método 2: Use suporte de madeira ou barra de metal

Se o método acima não for adequado para você ou talvez você ache que um compensado não será tão forte, é de seu interesse usar um suporte de madeira ou uma barra de metal para montar sua TV. Este método é extremamente útil quando os pinos estão muito distantes. Siga esses passos:

Em primeiro lugar, pinte a planta de madeira ou pinte com spray as barras de metal. Encontre as vigas da parede com um localizador de vigas ou usando a técnica de batida descrita acima. Marque a montagem 2×4 com um lápis e coloque o nível no topo. Agora faça os furos de fixação para as pranchas ou a barra de metal. Em seguida, faça furos para a segunda prancha. Quando tudo estiver configurado, coloque sua TV no suporte e monte-a.

Agora, sem preocupações, sua TV está bem montada.

Método 3: Monte no canto

Se os métodos acima não parecerem viáveis ​​para você ou se você não tiver espaço suficiente nas paredes e as vigas estiverem muito distantes, é um ótimo método montar sua TV no canto, pois isso economizará muito espaço. e esforço. Além disso, esta será uma alternativa mais segura do que os métodos acima. Siga esses passos:

Escolha um canto adequado onde você possa assistir TV todos os dias. Certifique-se de que a janela não esteja oposta à sua TV, caso contrário, você verá a luz entrando pela janela e não poderá aproveitá-la. Agora, marque as vigas na parede usando a técnica Knock. Faça furos e instale o suporte. Coloque sua TV no suporte. Agora monte sua TV.

É isso. Agora você poderá assistir TV sem se preocupar com os pinos muito distantes.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode montar uma TV na parede se os pinos estiverem muito distantes. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda precisar de alguma ajuda ou tiver alguma dúvida em mente, não deixe de comentar abaixo.

