Copa do Mundo Feminina 2023: Megan Rapinoe reflete sobre seu legado: “Tentei fazer do mundo um lugar melhor”

de Megan Rapinoe impacto no futebol feminino tem sido enorme. Na verdade, as palavras provavelmente não fazem justiça. Nos dias que antecederam o torneio, a atacante anunciou que penduraria as chuteiras após a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândiadecisão que devastou todos os envolvidos com o futebol feminino e o esporte em geral.

Desde o anúncio, um grande número de homenagens foi feito com fãs, companheiros de equipe e admiradores, todos desejando expressar sua gratidão por um jogador que teve tal impacto inovador dentro e fora do campo.

A aposentadoria de Rapinoe promoveu discussões sobre seu legado, com alguns tentando colocar em palavras o que ela significa para o jogo. Vários dos companheiros de equipe do jogador foram às lágrimas ao tentar descrever o impacto que ela teve sobre eles pessoalmente e no esporte. Defensor Kelly O’Haraque incrivelmente jogou quatro Copas do Mundo com ‘Pinoe’, não conseguiu conter as emoções ao falar sobre sua companheira de equipe.

Rapinoe refletiu sobre seu legado durante a coletiva de imprensa de domingo. Depois de inicialmente se esquivar da pergunta, ela respondeu brincando “este não é o seu trabalho” para os jornalistas na sala após a pergunta – ela compartilhou uma resposta ponderada.

“Penso por mim mesmo que sempre tentei jogar da maneira certa e fazer as coisas da maneira certa. Eu sempre tentei usar qualquer plataforma que tenhamos – e esta plataforma foi construída muito antes de eu chegar aqui e continuamos a adicioná-la – para crescer o jogo, para tornar o mundo um lugar melhor, para usar nossas vozes para defender mais”, disse o jogador poucos dias depois de vencê-la 200º cap.

Nós apenas tentamos fazer o jogo crescer, fazer do mundo um lugar melhor, usar nossas vozes para defender mais Megan Rapinoe

“Acho que sendo uma atleta profissional feminina sabemos quais são as injustiças, pelo menos aquelas que sentimos e então, acho que facilita sermos aliadas de outras formas. Esse é o verdadeiro legado que eu acho, o legado mais importante desta equipe. E então, é claro, fomos capazes de fazer algo realmente especial, juntamente com um sucesso incrível por um longo período de tempo”.

“Então, não sei exatamente o que tudo isso significa para todos, mas sei para mim, Vou sair do jogo tendo obtido tudo o que pude. E aproveitei cada momento, celebrei, lutei e expus tudo”, concluiu Rapinoe