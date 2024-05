Kamilla Cardoso mostra pernas com roupa chique para comemoração de aniversário

Kamilla Cardoso teve um 2024 incrível. Primeiro, ela ganhou o Campeonato Nacional com Carolina do Sul. Em seguida, ela foi escolhida em 3º lugar geral pelo Céu de Chicago no Rascunho da WNBA.

Angel Reese e Kamilla Cardoso testam química no primeiro dia do campo de treinamento Chicago Sky

Sua carreira profissional está apenas começando e o céu é o limite para a brasileira. Na terça-feira, Cardoso comemorou 23º aniversário. Ela recebeu muitas mensagens e postou muitas delas em suas histórias no Instagram.

Kamilla Cardoso completa 23 anos antes da primeira temporada da WNBA

Os fãs ficaram felizes em ver Cardoso com roupas que normalmente não a vemos. Estamos acostumados a ver jogadores de basquete uniformizados, mas Cardoso deu uma olhada em como ela se veste fora da quadra.

Uma roupa em particular deixou os fãs impressionados com seu senso de moda. Principalmente porque exibiu as longas pernas de Cardoso que a tornaram uma força em quadra.

Cardoso se prepara para mudar a sorte da Sky em seu primeiro WNBA temporada. Ela fará parceria com Anjo Reeseque foi convocado pelo Chicago apenas algumas escolhas depois de Cardoso.