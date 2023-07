Jack Della Maddalena x Josiah Harrell no UFC 290 cancelado devido a problema médico

Afinal, a saga da ida de Jack Della Maddalena ao UFC 290 terminará sem luta.

A luta dos meio-médios agendada de Maddalena contra Josiah Harrell foi cancelada na sexta-feira após a pesagem oficial do UFC 290 como resultado de um problema médico do lado de Harrell, confirmou o MMA Fighting com fontes próximas à situação.

Estreante no UFC, Harrell foi autuado contra Maddalena com menos de uma semana de antecedência, depois que o oponente original de Maddalena, Sean Brady, retirou-se da luta devido a um ataque desagradável de Streptococcus B em seu cotovelo esquerdo. Vários veteranos do UFC fizeram campanha para enfrentar Maddalena em curto prazo, incluindo Kevin Holland e Chris Curtis, no entanto Harrell finalmente teve a oportunidade após sua vitória viral em junho sobre Mike Roberts no LFA 160.

Maddalena (14-2) é geralmente considerada um dos maiores talentos em ascensão até 170 libras. O nativo australiano é um perfeito 4-0 com quatro paradas no primeiro round em sua corrida no octógono, as três últimas das quais lhe renderam bônus pós-luta. Ele derrotou Randy Brown em menos de três minutos em sua última apresentação em fevereiro passado.

Maddalena disse ao MMA Fighting na quarta-feira que espera remarcar a luta de Brady para 10 de setembro no UFC 293 em Sydney, após sua luta contra Harrell.

O UFC 290 acontece no sábado, 8 de julho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O card seguirá em frente com 13 lutas.

Mike Heck e Damon Martin contribuíram para este relatório.