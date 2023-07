Kai Havertz marca o primeiro gol do Arsenal, Declan Rice faz sua estreia na vitória por 5 a 0 sobre o MLS All-Stars

Nestrela do meio-campo recentemente adquirida Declan Rice entrou como substituto no segundo tempo e ajudou Arsenal terminar com uma vitória por 5 a 0 sobre o Estrelas da MLS na noite de quarta-feira.

gabriel jesus, Leandro Trossard, Jorginho, Gabriel Martinelli e Kai Havertz todos marcados – e esses não foram os únicos destaques para os muitos torcedores do Arsenal vestidos de vermelho na multidão no Campo Audi.

Declan Rice faz sua estreia

Arroz movido de West Ham para os Gunners por uma taxa de transferência recorde britânica no fim de semana passado, estimada em 105 milhões de libras (US$ 138 milhões). A multidão gritou quando ele entrou em pouco mais de uma hora de jogo e aplaudiu novamente quando ele possuía a bola.

atacante da seleção americana Folarin Baloguncujos dias no Arsenal estavam contados, também chegou ao clube londrino ao mesmo tempo que Rice.

Até então, os Gunners tinham uma vantagem de 3-0.

O MLS equipe – que não incluiu a recente adição de Miami Lionel Messi – recebeu quatro cartões amarelos antes do intervalo.

Início quente, acabamento quente

Jesus abriu o placar com uma bela ficha aos cinco minutos. Seu chute de fora da área passou pelo goleiro Roman Burki de St. Louis e rebateu no poste esquerdo.

Trossard ampliou a vantagem aos 23 com mais um gol de fora da área, um pouco mais para o meio – e bateu mais forte – do que o chute de Jesus.

Trossard foi abalado no início do segundo tempo e foi substituído por um reserva.

No primeiro minuto após o intervalo, o zagueiro do St. Tim Parker foi chamado para um handebol na área, e Jorginho fez 3 a 0. Martinelli e Havertz marcaram no final da partida para uma margem de cinco gols.

Preparando-se para sua Liga Premiada abridor contra Floresta de Nottingham em 12 de agosto, o Arsenal joga amistosos contra Manchester United no sábado em East Rutherford, New Jersey, e vs. Barcelona em 26 de julho em Inglewood, Califórnia.