Mbappé e Giannis brincam sobre oferta do Al-Hilal pelo atacante do PSG

Kylian Mbappéo futuro em Paris Saint-Germain está mais sombrio do que nunca. O Ligue 1 os campeões partiram Mbappé fora de sua equipe de pré-temporada após o Copa do MundoO atacante brasileiro deixou claro que não renovará seu contrato com o clube, que termina no ano que vem.

Real Madrid têm interesse de longa data em Mbappé e continuam sendo os favoritos para contratá-lo eventualmente, mas o forte interesse mais recente veio de Arábia Saudita — onde Al-Hilal estão oferecendo uma taxa de transferência recorde mundial para tentar o jogador de 24 anos a se mudar temporariamente para lá.

As discussões entre Al-Hilal e Mbappé ainda não começaram – e a julgar por um Twitter interação que Mbappé compartilhou com um NBA estrela na segunda-feira, o Arábia Pro League pode ter algum trabalho a fazer para convencê-lo a entrar.

Giannis “oferece-se” ao Al-Hilal

Milwaukee Bucks ícone Giannis Antetokounmpo é um fã de futebol conhecido e, sem dúvida, tem acompanhado os rumores que circulam Mbappé. Na segunda-feira, ele tirou uma selfie e colocou uma legenda hilária – esperando, com humor, obter uma fatia do saudita salário oferecido a Mbappé.

Antetokounmpo ganha muito dinheiro na NBA – ele deve receber um salário de mais de US$ 45 milhões na próxima temporada, o terceiro de um contrato de cinco anos que inclui uma opção de jogador para 2025/26. Mas seu tweet chama a atenção para o dinheiro de dar água na boca que Mbappé está sendo oferecido enquanto a liga saudita busca conquistar, sem dúvida, sua maior estrela até agora.

resposta de Mbappé

Apenas 32 minutos depois Giannis enviou seu tuíte, Mbappé entrou na conversa – mas apenas com emojis. A superestrela francesa twittou Antetokounmpo com 13 emojis “chorando de rir”, incendiando as mídias sociais com especulações.

Mbappé afirmou que está feliz em Paris e quer cumprir seu contrato — mas PSG insistem que ele renove, caso contrário será vendido no último mês da janela de transferências. Esta fascinante saga não mostra sinais de desaceleração assim que a nova temporada de clubes se aproxima.