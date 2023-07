México derrota Jamaica e avança à final da Copa Ouro contra… Panamá

Henry Martn marcou aos 80 segundos, Luis Chvez converteu uma cobrança de falta aos 30 minutos e o México venceu a Jamaica por 3 a 0 na noite de quarta-feira para chegar ao seu 11ª final da Copa Ouro da CONCACAF.

Roberto Alvarado acrescentou um gol no terceiro minuto dos acréscimos do segundo tempo, quando o México avançou para enfrentar o Panamá no domingo em Inglewood, Califórnia. O El Tri, sob o comando do técnico interino Jaime Lozano, busca o nono título da Copa Ouro.

Martn marcou seu nono gol internacional e o terceiro no torneio, acertando a bola com um toque após cruzamento de Jess Gallardo e batendo Andre Blake de 8 jardas. Luis Romo marcou 51 segundos na estreia do México, uma vitória por 4 a 0 sobre Honduras.

Chvez marcou um livre de 25 jardas no canto superior direito de Blake para seu quarto gol internacional e o terceiro no torneio. O primeiro gol internacional de Chávez foi em cobrança de falta contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo do ano passado.

Alvarado fez seu quinto gol ao acertar um passe de Gallardo.

O México conquistou o título de 2019 e perdeu a final de 2021 na prorrogação para os Estados Unidos em Las Vegas.