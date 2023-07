Modric-Kroos, uma dupla lendária que se prepara para sua última jornada juntos

“Eles não podem mais brincar juntos.” Um sorriso cruzou Toni Kroos‘ rosto na última temporada, quando ele respondeu a um refrão que aparece toda vez Real Madrid ter um jogo ruim.

“É uma coisa que se fala muito, mas…”. Sem um sorriso e um gesto sério, Luka Modric não escondeu que esta teoria o incomoda: “Aborrece-me, porque parece que agora Toni e eu não posso jogar juntos”.

A realidade é que para o seu treinador não existe tal debate. “Eles são intocáveis”, Carlos Ancelotti disse na temporada passada. E poucos duvidam que permanecerão assim e que AncelottiO trabalho de ‘s é encontrar uma maneira de reunir o máximo de potencial possível no XI inicial.

O Modric-Kroos emparelhamento faz parte da história da Real Madrid e futebol. A parceria, já lendária e com 308 jogos oficiais compartilhados no clube, nasceu em 25 de agosto de 2014, na primeira rodada da LaLiga Santander: 2 a 0 contra Córdoba.

Entre o retorno após a Copa do Mundo conquistada pela Alemanha no Brasil e alguns problemas com lesões do croata, Ancelotti não pôde contar com os dois ao mesmo tempo durante a pré-temporada.

aquela partida contra Córdobatreinado por Chapi Ferrere com Gil Manzano como árbitro, foi o ponto de partida para a dupla de meio-campo mais bem-sucedida da Europa desde que uniram forças.

Agora eles estão começando o que será sua 10ª temporada juntos. Nessa jornada, que inclui quatro títulos da Liga dos Campeões e um total de 20 títulos juntos, o alemão e o croata têm compartilhado companheiros de viagem, com Casemiro como o mais importante.

Hoje estão rodeados de jovens que estarão ao lado de dois jogadores que consideram como modelos. E contra adversários que jogam em equipas onde não existe parceria que se possa equiparar à formada por alemão e croata em termos de carreira, títulos e capacidade nas chuteiras.

Pirri e Zoco, de Barcelona a Barcelona

Para encontrar uma dupla de meio-campo em Real Madrid com a mesma experiência que Kroos e Modric, você tem que voltar muitos anos. Especificamente para a história de Los Blancos escrita por Pirri e souk.

Durante o verão de 1964, Pirri começou a jogar partidas com Real Madridprimeira equipa, mas sempre com a equipa de suplentes.

Isso mudou em 4 de novembro de 1964, quando Real Madrid bater Barcelona 4 a 1 no Santiago Bernabéu com Pirri e souk no onze inicial. Uma semana depois, a segunda aparição juntos foi uma vitória por 1 a 0 no Metropolitano.

Era o começo de uma fórmula para Real Madridmeio-campo descoberto por Miguel Munoz que era para dançar juntos por 10 temporadas. A última dança que fizeram juntos foi contra o mesmo oponente com o qual começaram sua longa história juntos: Barcelona.

E foi em grande estilo. Na final da Copa del Rey, em 29 de junho de 1974, Real Madrid esmagado Barcelona na final: 4 a 0, com souk vindo para Grosso faltando cinco minutos para seus torcedores se despedirem em grande estilo. Pirri e souk ainda tinha mais um jogo juntos. Foi o que abriu a pré-temporada seguinte. As portas do Santiago Bernabéu foram abertas em plena onda de calor, em 28 de agosto de 1974, para um Real Madrid vitória por 3 a 0 Panathinaikos em um amistoso que serviu de homenagem souk.

O grande legado do Zoco-Pirri dupla foi a Copa de 1966, aquela da virada contra guerrilheiro em Bruxelas.

Nada a ver com o que Kroos e Modric deixará para trás quando, no final da temporada que está prestes a começar. O croata sabe que esta é sua última temporada no Real Madrid e está determinado a se despedir em grande estilo.

E para provar que ele e Kroos podem continuar a jogar no seu melhor juntos. Lucas tem um aliado nesse objetivo. O nome dele é Toni. E um terceiro que acredita cegamente neles. E o nome dele é Carlos.