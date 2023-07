No Bets Barred: Holly Holm e Mayra Bueno Silva estão lutando pelo status de campeã sem coroa no UFC Vegas 77?

Saindo do sensacional card do UFC 290, a principal organização de MMA do mundo retorna com uma sequência decepcionante: o UFC Vegas 77, encabeçado pela luta feminina do peso-galo entre Holly Holm e Mayra Bueno Silva. É um bom cartão? Não. Mas mesmo assim, os garotos do No Bets Barred estão de volta para quebrar tudo.

A conversa começa com a majestade do UFC 290, onde Conner Burks e Jed Meshew tiveram semanas de vitórias e muita diversão para todos. Em seguida, é para novos negócios, pois com um cartão difícil e sem brilho, os dois homens precisam escolher seus pontos para encontrar valor. Os tópicos discutidos incluem se o evento principal coroará o melhor peso galo feminino (agora que Amanda Nunes se aposentou), a troca de avisos de Jack Della Maddalena e o brilhantismo da divisão leve.

