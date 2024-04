Taylor Swift e Travis Kelce participam do evento beneficente de Patrick Mahomes em Las Vegas

Tay e sua filha fizeram uma aparição no Mahomes’ 15 e na gala do Mahomes Foundation Golf Classic em Las Vegas … juntando-se a Pat e sua esposa Brittany Mahomes para o evento de leilão.

O leiloeiro do evento Harry Santa postou o vídeo da gala no Insta, escrevendo … “@killatrav convenceu @taylorswift a lançar 4 ingressos para o The Eras Tour no leilão … o que obviamente arrasou”