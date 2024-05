‘Que paralisação nojenta’: profissionais reagem à surra de Chase Hooper, polêmica sobre árbitros do UFC St.

Chase Hooper continua crescendo diante de nossos olhos, apresentando o melhor desempenho de sua carreira no UFC St.

Porém, a forma como a luta terminou deixou a comunidade do MMA coçando a cabeça.

Hooper conquistou uma vitória por finalização no segundo round sobre Viacheslav Borshchev no evento de sábado no Enterprise Center. O jogador de 24 anos dominou Borshchev na primeira rodada, defendendo um raro placar de 10-7. Hooper continuou sua barragem no segundo, derrotando Borshchev com ground and pound, com o árbitro Keith Peterson dando a Borshchev todas as chances de permanecer na luta. Hooper aplicou um estrangulamento d’arce e conseguiu o que parecia ser uma batida – embora na repetição, certamente parecesse questionável.

Alguns lutadores do UFC ficaram incrivelmente impressionados com o que Hooper fez, mas alguns não ficaram felizes com o possível erro de Peterson ao interromper a luta devido a um toque que pode ou não ter acontecido. Confira suas reações abaixo.

Isso não é uma torneira! Que paralisação nojenta – Mike “Mutano” Davis (@MikeDavisMMA) 11 de maio de 2024

Eu não acho que ele bateu, mas não parecia bom. É uma pena ver que parou mais cedo -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 11 de maio de 2024

Calma, foda-se ou vai ter que bater na sua bunda!!! Paddy já está com problemas #UFCLouisville — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 11 de maio de 2024

Chase fica bem em 55 — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 11 de maio de 2024

Quem viu isso chegando temos um novo campeão mundial de kickboxing no hooper #UFCLouisville — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 11 de maio de 2024