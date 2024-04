Gervonta Davis faz outra ameaça a Floyd Mayweather, embora ele possa voltar para a prisão

Gervonta Davis e Floyd Mayweather encontram-se enredados numa disputa renovada e amarga.

A situação agravou-se na noite de sexta-feira, quando Davis emitiu uma ameaça de confrontar fisicamente seu ex-mentor, indicando o desejo de bater Mayweather em seu próximo encontro.

Floyd Mayweather zomba de Gervonta Davis com um vídeo onde ele faz movimentos de dança não convencionais

Essa disputa decorre Davisfrustrações, notadamente referindo-se a uma sentença de prisão anterior que ele enfrentou devido a um incidente de atropelamento em 2020.

Como o relacionamento desmoronou?

O relacionamento entre Davis e Mayweather tem sido tumultuado apesar de seus vínculos profissionais, com Davis tendo lutado sob Mayweather Promoções durante uma parte significativa de sua carreira.

No entanto, as cepas surgiram já em 2017, quando Davis alcançou o status de campeão mundial. No final de 2022, Davis rompeu laços com Mayweather Promoções após sua luta com Rolly Romerooptando por seguir um caminho independente sob o conselho de Al Haymon.

Inicialmente, a divisão parecia amigável, mas as tensões ressurgiram levando à Davisa partida contra Ryan Garcia em abril de 2023.

Davis acusado Mayweather de restringir o seu acesso ao Mayweather ginásio, um local crucial para seus campos de treinamento. Apesar de uma aparente reconciliação evidenciada por Mayweatherpresença em Davisa luta vitoriosa contra Garcíaa animosidade ressurgiu.

Recentemente, Mayweather criticou a preocupação dos lutadores modernos com aspectos superficiais de fama e riqueza, que Davis percebido como um ataque velado dirigido a ele. Em retaliação, Davis criticado Mayweather nas redes sociais, alegando impropriedades financeiras e rotulando-o de “odiador”.

“N***a diz tudo isso, mas [he’s] está em Dubai e não pode ir embora porque está pegando o dinheiro dos manos e não fazendo o que lhe pagaram para fazer. Odiador maldito”, Davis postou.

Esta disputa pública reflecte uma ruptura contínua entre Mayweather e Davismanifestando-se numa série de trocas de confronto em várias plataformas online.