Novo filme de ‘Indiana Jones’ sai mancando da bilheteria

O mais recente da Disney, “Indiana Jones e o Dial of Destiny”, arrecadou míseros $ 24 milhões na sexta-feira – e isso significa que o filme está a caminho de apenas $ 60-$ 65 milhões até domingo (e cerca de $ 80 milhões ou mais até terça-feira). .o que, de acordo com a maioria dos relatos, não é um bom começo.

#Indiana Jones dar #TheDialofDestiny desenterrou $ 24 milhões nas bilheterias de sexta-feira para uma estreia projetada no fim de semana na faixa de $ 60 milhões, chegando no limite inferior das expectativas

‘Dial of Destiny’ supostamente tinha um orçamento de mais de $ 300 milhões (sem incluir promoção / marketing) – então teria que ter longas pernas nos cinemas para a Disney e companhia. para fazer seu dinheiro de volta, muito menos lucrar com isso. Por enquanto, não parece que isso vai acontecer… especialmente com alguns grandes sucessos de bilheteria a caminho do mês de julho.