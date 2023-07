Orguel abre 57 vagas de emprego em todo o país

A Orguel, renomada empresa do setor de locação de equipamentos para construção civil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com o intuito de fortalecer sua equipe e atender à crescente demanda do mercado, a empresa oferece oportunidades em diversas áreas, desde operacionais até cargos estratégicos.

Orguel abre vagas de emprego pelo país

A companhia destaca-se por oferecer um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional para seus colaboradores. Além disso, a empresa valoriza a qualidade de vida de sua equipe, proporcionando benefícios atrativos, tais como:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Programas de incentivo e bonificações;







Convênios com instituições de ensino e descontos em cursos;







Horário flexível;







Possibilidade de crescimento na carreira;







Ambiente de trabalho seguro e bem estruturado.

Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Assistente Administrativo – São Paulo/SP;







Auxiliar de Logística – Rio de Janeiro/RJ;







Analista de Marketing Digital – Belo Horizonte/MG;







Técnico em Manutenção – Porto Alegre/RS;







Operador de Máquinas – Brasília/DF;







Vendedor Externo – Curitiba/PR;







Engenheiro de Projetos – Salvador/BA;







Assistente de Recursos Humanos – Fortaleza/CE;







Supervisor de Operações – Recife/PE;







Analista Financeiro – Manaus/AM;







Estagiário de Engenharia Civil – Florianópolis/SC;







Coordenador de Qualidade – Goiânia/GO;







Motorista de Caminhão – Campo Grande/MS;







Auxiliar de Limpeza – Vitória/ES.

Veja também: Soprano abre 44 vagas de emprego em todo o país

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis na Orguel devem acessar o portal 123empregos, um parceiro de recrutamento da empresa. No site, é possível encontrar informações detalhadas sobre cada posição, requisitos, benefícios e localidades. Após encontrar a vaga de interesse, basta preencher o formulário de inscrição online, anexar o currículo atualizado e aguardar contato para as etapas subsequentes do processo seletivo.



Você também pode gostar:

Sobre a empresa

A Orguel é uma empresa com mais de 50 anos de experiência no mercado, líder no segmento de locação de equipamentos para construção civil. Com uma ampla gama de produtos de alta qualidade, a empresa oferece soluções inovadoras para obras de pequeno, médio e grande porte. Com foco na satisfação de seus clientes e na excelência operacional, a companhia possui uma equipe altamente capacitada e comprometida com o sucesso dos projetos de seus clientes.

Ao longo de sua trajetória, a empresa tem se destacado pelo compromisso com a segurança, pelo atendimento personalizado e pela constante busca por soluções tecnológicas avançadas.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.