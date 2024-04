Paris Hilton Net Worth 2024: Quão ricos ela e o marido são?

Paris Hilton construiu um patrimônio líquido impressionante de US$ 300 milhões, mostrando sua habilidade empreendedora em vários domínios. Embora seus laços familiares com a rede de hotéis Hilton sejam bem conhecidos, Paris abriu seu próprio caminho para o sucesso por meio de seus diversos empreendimentos. O seu endosso e império de produtos, que inclui lojas de varejo em todo o mundo que vendem mercadorias da marca Paris, desde roupas a bolsas e perfumes, tem sido particularmente lucrativo.

Notavelmente, sua linha de fragrâncias tem se destacado, gerando mais de US$ 2 bilhões em receita bruta com 17 fragrâncias. Este império de fragrâncias por si só constitui uma parte significativa do seu património líquido, com Paris provavelmente a receber uma parte substancial, estimada entre 20-30%, dos lucros dos seus royalties de fragrâncias.

No entanto, em meio aos seus triunfos financeiros, Paris enfrentou uma mudança significativa no cenário financeiro de sua família. Quando seu avô, Barão Hilton, reformulou o seu testamento em 2007, redirecionando 97% da sua fortuna de 4,5 mil milhões de dólares para a caridade e não para a sua família, alterou drasticamente a herança esperada para Paris e os seus familiares. Os 190 milhões de dólares previstos para cada um diminuíram para um total de 135 milhões de dólares a serem partilhados entre eles, marcando uma redução substancial na sua riqueza esperada.

Quanto vale o marido de Paris Hilton?

Mudando o foco para o marido de Paris Hilton, Carter Reum, sua jornada empreendedora é igualmente notável. Co-fundador da empresa de bebidas alcoólicas VEEV com seu irmão, Courtney Reum, em 2007, Carter demonstrou sua perspicácia empresarial desde cedo.

Após a venda bem-sucedida da VEEV em 2016, ele se esforçou para cofundar a empresa de investimento e desenvolvimento de marca M13, que esteve envolvida em mais de 50 empresas, incluindo nomes proeminentes como Pinterest, SpaceX e Lyft. Os empreendimentos empresariais de Carter, juntamente com a experiência empresarial de sua família – seu pai, Robert Reum, era uma figura proeminente nas Indústrias Amsted – contribuíram para seu patrimônio líquido estimado em mais de US$ 40 milhões.

À medida que Paris e Carter continuam a navegar pelos seus empreendimentos empresariais e marcos pessoais, a sua riqueza combinada e perspicácia empresarial posicionam-nos como um casal formidável e poderoso nos círculos empresariais e de entretenimento. O seu sucesso não só sublinha as suas realizações individuais, mas também destaca a sua capacidade de prosperar no mundo competitivo do empreendedorismo.