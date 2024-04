Tele Los Angeles Lakers estão caminhando para um momento crítico enquanto refletem sobre as deficiências da temporada 2024-25, percebendo que seu elenco atual não tem profundidade para disputar campeonatos.

O Nuggets de Denver expôs implacavelmente essas deficiências na série do primeiro turno, garantindo uma vitória convincente por 4-1 na série.

LeBron James oferece uma razão inesperada para o fraco desempenho do Lakers

Enquanto o Lakers fez um grande esforço contra os atuais campeões, o desempenho excepcional do Denver provou ser insuperável. Com o início da entressafra, a gestão do Lakers tem a tarefa de pensar em maneiras de fortalecer o time, com a potencial adição de Bronny James emergindo como uma solução viável.

Por que Bronny James está tão intimamente ligado ao Lakers?

Bronny James encontrou desafios durante sua temporada inaugural com os Trojans da USC. O armador de 19 anos lutou para encontrar o ritmo, com média de apenas 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências em 19,4 minutos por jogo.

Suas performances desanimadoras lançaram dúvidas sobre suas aspirações na NBA e diminuíram seu valor NIL (Nome, Imagem Semelhança), experimentando um declínio notável de aproximadamente US$ 800.000.

Embora ele continue sendo o segundo atleta universitário mais valioso, atrás apenas Shedeur Sanders, seu desempenho medíocre impactou significativamente suas perspectivas no Draft da NBA. De acordo com as últimas projeções da ESPN, Bronny enfrenta a possibilidade de não ser redigido no Draft da NBA de 2024 e potencialmente se tornando uma escolha de segunda rodada em 2025.

No entanto, a saída prematura do Lakers dos playoffs pode oferecer uma fresta de esperança para Bronny, potencialmente aumentando suas perspectivas na NBA e valor NIL.

A conclusão da temporada 2023-24 do Lakers terminou em decepção, após mostrar vislumbres de promessa.

Muitos torcedores do Lakers direcionaram sua frustração para o técnico principal Presunto Darwin pelo péssimo desempenho da equipe. Essa insatisfação se estende aos escalões superiores da organização do Lakers, com relatos sugerindo que a equipe tinha aspirações mais elevadas para o elenco.

Conseqüentemente, salvo uma reviravolta milagrosa ou mudança de direção, é provável que Ham enfrentará demissão.

No entanto, existem questões adicionais que requerem atenção, sendo a principal delas a O futuro de LeBron James com o Lakers. Contrato de James expirou, embora ele tenha uma opção de jogador no valor de US$ 51,4 milhões que poderá exercer antes de 29 de junho. O Lakers está ansioso para manter James e estão preparados para oferecer uma lucrativa extensão de contrato de três anos no valor de US$ 164 milhões.

Outros Lakers enfrentando um futuro incerto

Junto com os pontos de interrogação em torno O futuro de James com o Lakershá dois jogadores ligados a rumores comerciais.

Los Angeles tem três escolhas de primeira rodada e alguns contratos que poderiam ser negociados por uma estrela ou profundidade, com qualquer negociação provavelmente exigindo Austin Reaves e Rui Hachimura são enviados.

Ambos os jogadores serviram bem ao Lakers, mas os resultados medíocres do time nos playoffs significam que mudanças são necessárias se quiserem mais uma vez disputar um campeonato da NBA.