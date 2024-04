Daniel Cormier dá conselho a Ilia Topuria depois de ‘não ter se saído bem’ ao reservar a primeira defesa do título

Como ex-campeão de duas divisões do UFC, Daniel Cormier entende algumas coisas sobre alavancagem – e é por isso que ele quer transmitir um pouco de sabedoria a um dos mais novos campeões da promoção.

Ilia Topuria conquistou o título dos penas do UFC no UFC 298, em fevereiro, quando nocauteou Alexander Volkanovski no segundo round. A primeira defesa de título de Topuria não foi anunciada, mas desde que conquistou o título, ele tem tentado decidir quem e quem não merece a oportunidade, o que deve estar em jogo e outras estipulações.

Cormier mandou alguns conselhos para Topuria em relação a uma luta com o campeão do “BMF” Max Holloway, ou uma revanche contra Volkanovski.

“Acho que Ilia Topuria precisa dizer: ‘Ei, quero Max Holloway neste encontro’”, explicou Cormier em seu canal no YouTube. “Então seria no Max. … Porque agora Max é o cara – e com certeza ele tem o título ‘BMF’ – mas ele quer o campeonato dos penas. Ilia tem isso. Quando Ilia disser: ‘Quero essa luta neste encontro’, Max terá que dizer ‘OK’, ou dirá não e eles seguirão em frente.

“E então Ilia Topuria, nesse ponto, pode começar a dizer: ‘Eu não quero lutar com ele. Ele teve sua chance, ele poderia ter feito isso naquela época, ele não queria seguir as regras. Ele tem que fazer uma declaração dizendo: ‘Isso é o que eu quero como campeão’, e então colocar a bola na quadra de Max para negar. Mas agora, não está indo muito bem, porque ele está rebatendo todos esses caras sem ter uma ideia clara de quem mais existe.”

Cormier parece estar certo quando se trata da atual imagem do título dos penas – é Holloway ou Volkanovski em jogo – com caras como Brian Ortega, Aljamain Sterling e Movsar Evloev precisando trabalhar um pouco mais.

O veterano comentarista colorido do UFC parece esperar que Topuria, que parece estar a caminho de se tornar uma das maiores estrelas da promoção, não exagere

“Ilia Topuria é o campeão, e como campeão, às vezes, você tem alguma palavra a dizer sobre quem vai lutar, quando vai lutar com ele, quando está pronto e tudo mais”, Cormier disse. “Mas não sei se ele tem tanto a dizer sobre isso quanto pensa que tem.

“Max Holloway para mim é claramente o cara, [but] se não, [it’s] Alexandre Volkanovski. Max me contou isso. Ele e eu conversamos pessoalmente e ele disse: ‘Achei que Volk iria conseguir uma revanche. Como é que ele não consegue uma revanche? Isso vem do cara que está esperando a luta pelo título. Mas ele reconhece: ‘Olha, cara, esse cara me venceu três vezes, campeão há muito tempo, se alguém merece uma revanche imediata, é esse cara.’”