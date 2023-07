Pat McAfee fica do lado de Elon Musk na guerra das redes sociais Threads vs Twitter

Aembora Elon Musk ficou muito bravo contra Mark Zuckerberg por criar um clone do Twitter que está acumulando números em tempo recorde. A popular plataforma de mídia social Threads está indo muito bem, apesar de ter muito menos opções para interagir com o mundo por lá. Como resultado do sucesso noturno do Threads, já informamos que Elon Musk está ameaçando processar Meta e Zuckerberg por violação de direitos autorais. Uma das pessoas que está totalmente de acordo com esse possível processo não é outra senão uma personalidade esportiva. Pat McAfee. Durante seu show, ele claramente mostra apoio a um lado enquanto ataca o outro.

Veja se você consegue identificar quem a McAfee apóia nesta disputa: “Eu entrei porque parecia que todo mundo estava fazendo isso. Fiquei meio feliz por novas mídias sociais se tornarem parte de nossa rotina diária em nossa vida. lá, parece que é divertido, parece que é bom. Essa coisa é nem diria Twitter light porque eu sinto que as cervejas são mais uma cerveja do que o Threads tem cerca de 1/50 dos recursos, apenas recursos ativos um dos recursos ativos do Twitter. Então, comparar Threads com o Twitter é como tentar comparar um quarterback novato com Aaron Rodgers, ou Tom ou algo assim. Então não vai ser fácil fazer isso… Sh* t algoritmo, eles são péssimos… ei, seu algoritmo é uma porcaria.”

Pat McAfee se encaixa perfeitamente no Twitter

Outra razão pela qual Pat McAfee apoia Elon Musk acima de Mark Zuckerberg é muito fácil de ler nas entrelinhas. Como uma das figuras mais polêmicas da transmissão esportiva nos últimos anos, McAfee é um grande fã de poder dizer o que quiser sem medo de ser censurado. Há muitas declarações ao longo dos anos pelas quais Pat McAfee tentou cancelar. Ninguém conseguiu ainda, mas ele com certeza prefere um lugar onde não se sinta ameaçado. Tópicos imediatamente começaram a censurar postagens de pessoas assim que o aplicativo foi lançado. Normalmente, aquelas vozes que não gostam de ser censuradas por dizerem coisas bizarras online são as que apóiam Elon Musk.