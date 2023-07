Com destaque na 6ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alagoano, o Penedense garantiu sua classificação antecipada para a semifinal, através de uma vitória expressiva que o manteve no topo da tabela.

O Penedense, apresentando um desempenho incrível nesta temporada, confirmou sua superioridade na última rodada ao golear o Dínamo por 5 a 0. O clube agora se firma como o primeiro classificado para as semifinais, independentemente do desfecho das duas rodadas restantes da fase de grupos.

A 6ª rodada também contou com as vitórias dos outros times bem colocados, Zumbi e CEO, mas o Penedense é, até agora, o único a selar sua vaga para a próxima fase do campeonato.

Esta rodada só confirmou a consistência e determinação do Penedense, que agora pode focar na preparação para as semifinais, enquanto os outros clubes continuam lutando pelas vagas restantes.

As duas últimas rodadas da fase de grupos prometem ser emocionantes, mas para o Penedense, o caminho já está traçado para as semifinais. O desempenho do clube tem sido o destaque do campeonato, e a expectativa é que continue a brilhar nas próximas fases.

No próximo confronto, o Penedense entrará em campo já classificado, um privilégio reservado para os que apresentam um futebol convincente e de alta qualidade. O time pode agora jogar com tranquilidade, confiante de que seu lugar na semifinal já está garantido.