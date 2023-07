Quem é o BANCO 237? É o BRADESCO?

Cada banco possui o seu próprio número de identificação que deve ser apresentado no momento em que vamos fazer uma transferência estilo TED ou DOC. No caso do código do banco 237, estamos falando o banco Bradesco. Esse dado é muito importante e deve sempre ser usado quando for feita uma transferência para uma conta no Bradesco que seja de outro banco. É o caso de uma pessoa querer transferir algum valor de uma conta do Banco do Brasil para o Bradesco, por exemplo.

Neste texto, reunimos outras informações importantes sobre esse código para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Continue lendo e saiba mais.

Quem é o banco 237?

Como mencionamos acima, o banco 237 é o banco Bradesco. Sendo assim, este é o código do banco que deve ser usado nas transações bancárias. Dessa maneira, é possível identificar a instituição financeira e garantir que as transferências ocorram para as devidas contas.

Lembrando que cada banco possui o seu próprio número, como se fosse uma espécie de “identificador”. No caso do Banco do Brasil, por exemplo, o código do banco é 001.

O que é o código 237 e para que serve?

O código 237 é um identificador utilizado na hora de fazer transferências entre instituições financeiras. É semelhante ao número da nossa conta, podemos assim dizer. Pois como cada pessoa possui o seu próprio número da conta, cada banco também tem o seu número de identificação.

Esse código serve para identificar o banco no momento de uma transação. Afinal, fazer a transferência entre instituições diferentes poderia ser muito difícil e até mesmo complicada sem esse tipo de código. Com ele, é possível garantir que o dinheiro seja transferido para uma conta específica, de um banco também específico.

Vale ressaltar que se você preencher o código do banco errado, no momento da transferência, o dinheiro não será enviado para a conta da outra pessoa. Isto é, a transação só será finalizada, de fato, quando você preencher todos os campos corretamente, inclusive o do código do banco.

Onde usar o código 237?

Você pode usar esse código sempre que precisar de uma transferência entre bancos diferentes. Por exemplo, se você tem uma conta no Bradesco e precisa receber de uma pessoa que tem conta em outro banco, você deverá apresentar esse código para ela, junto com o número da sua conta e o seu CPF.

Em contrapartida, caso você tenha conta em outro banco e queira transferir para uma conta no Bradesco, também deverá usar o código do banco 237 para poder finalizar a transferência.

Sendo assim, basicamente você usará esse número nas suas transações bancárias feitas entre instituições diferentes.

Qual o código SWIFT do Bradesco e para que serve?

Além do código 237 para transferências entre instituições financeiras no Brasil, também há o código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), utilizado como identificador do banco, país e agência de modo internacional. Ele é usado quando uma pessoa de fora do país precisa fazer uma transferência para o Bradesco, por exemplo.

Nesse caso, o código é mais complexo: BBDEBRSPSPO.

Porém, se você não fizer transferências internacionais, não precisará se preocupar com esses dígitos.