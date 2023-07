Quem me deixou de seguir nos tópicos? Veja como verificar (2023)

A mídia social trata de seguir pessoas e deixar de seguir os perfis que você não deseja que apareçam em seu perfil. É comum perder seguidores em aplicativos de mídia social como o Threads. O aplicativo notifica você sobre as pessoas que o seguiram, mas não informa sobre as pessoas que deixaram de segui-lo.

Embora o Threads não notifique você sobre as pessoas que deixaram de seguir sua conta, isso não significa que não há como fazer isso. Existem alguns métodos pelos quais você pode verificar quem deixou de seguir você no Threads.

Sobre tópicos do Instagram

Threads é uma nova plataforma de mídia social do Instagram. Este aplicativo de mídia social foi lançado recentemente e se tornou uma nova tendência na internet desde o seu lançamento. Você pode postar textos de até 500 caracteres, fotos, vídeos e GIFs no Threads. Você precisa ter uma conta no Instagram para poder usar o Threads. Simplificando, sua conta do Instagram e sua conta do Threads estão conectadas.

Qualquer pessoa que segue você no Instagram será automaticamente seu seguidor no Threads assim que entrar no Threads. Não apenas isso, mas para excluir sua conta do Threads, você também terá que excluir sua conta do Threads. Muitos consideram o Threads uma alternativa ao Twitter, mas melhor do que isso.

Como verificar quem me deixou de seguir nos tópicos (2023)

Ninguém quer perder seguidores nas mídias sociais, especialmente se eles gastam muito tempo selecionando conteúdo para suas redes sociais e trabalhando duro para ganhar seguidores. Se você perder um seguidor, isso gera curiosidade sobre quem pode ser. Os tópicos notificam você se alguém seguir seu perfil, mas não o notificarão se um seguidor deixar de segui-lo. Você pode verificar os seguidores manualmente ou usar alguma ferramenta de terceiros como o FollowMeter. Vamos ver como-

Verifique quem deixou de seguir você nos tópicos por meio do método manual

No método manual, você deve verificar sua lista de seguidores para ver quem pode ter deixado de seguir você. Veja como você pode fazer isso-

Abra o Tópicos aplicativo e toque no Atividade (coração) na barra inferior.

Isso mostra todos os gostos, comentários, respostas e seguidores. Se alguém o seguiu recentemente, a notificação de acompanhamento estará aqui.

Você pode verificar a seguinte notificação para os seguidores recentes e, se não a encontrar, eles deixaram de seguir você. Por exemplo, se uma pessoa chamada XYZ seguiu você hoje, você verá a notificação deles aqui, mas se estiver faltando, eles deixaram de seguir você.

Agora, toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque no Privacidade ícone no canto superior esquerdo.

Aqui, toque no Perfis que você segue opção.

Toque no Seguidores opção aqui.

Pesquise o perfil daqueles que você acha que deixaram de seguir você e, se não os vir na lista de seguidores, provavelmente eles deixaram de seguir você. Você deve percorrer manualmente a lista para ver quem pode ter deixado de seguir você.

Esse método é manual e demorado, principalmente se você tiver muitos seguidores. Contas com muitos seguidores terão dificuldade em procurar pessoas que deixaram de segui-las por meio desse método e talvez nunca saibam quem foi.

Através do FollowMeter

No momento em que escrevo este post, este aplicativo funciona apenas para o Instagram, mas pode oferecer suporte a Threads no futuro, pois os Threads e o Instagram estão conectados. Embora este aplicativo permita que você verifique quem deixou de seguir você no Instagram, existe uma maneira de usá-lo para verificar quem não segue no Threads.

As pessoas que seguem você no Instagram também são seus seguidores no Threads. Se alguém deixou de seguir você no Instagram, pode deixar de seguir você no Threads. Você pode verificar manualmente os perfis que deixaram de seguir você no Instagram e, em seguida, verificá-los no Threads. Vamos ver como-

Se você é um usuário do Android, baixe o FollowMeter aplicativo de Loja de jogos e se você for um usuário iOS, baixe o FollowMeter aplicativo de Loja de aplicativos .

Depois de FollowMeter app estiver instalado, inicie-o no seu dispositivo.

Você será solicitado a entrar em sua conta do Instagram.

Depois de entrar, o FollowMeter analisará sua conta.

No Análise página, você verá o Deixando de seguir opção; toque nele para ver quem deixou de seguir você.

Se alguém deixou de seguir você no Instagram, eles também podem ter deixado de seguir você no Threads. Você pode então seguir o método Manual discutido anteriormente para ver se eles deixaram de seguir você nos Tópicos.

Observação- Este aplicativo mostrará apenas as pessoas que deixaram de seguir você após a instalação do aplicativo. Se alguém deixou de seguir você antes de instalar este aplicativo, este aplicativo não dirá quem foi.

Conclusão

Se você está preocupado com a diminuição de seus seguidores no Threads e deseja saber quem deixou de seguir você, este artigo deve ajudá-lo. Listamos todas as maneiras de ajudá-lo a verificar quem deixou de seguir você no Threads.

