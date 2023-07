Resultados do UFC 290: Dricus Du Plessis entra em confronto acalorado com Israel Adesanya depois de parar Robert Whittaker

Dricus Du Plessis terá a próxima chance contra o rei dos médios Israel Adesanya após uma impressionante paralisação no segundo round sobre o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 290.

Foi uma atuação de cair o queixo do lutador sul-africano depois que ele quebrou Whittaker com um soco direto no meio do segundo round que surpreendeu “The Reaper” e o mandou para trás em direção à jaula. A partir daí, Du Plessis apenas mediu uma série de socos pesados ​​na cabeça e no corpo com Whittaker eventualmente tropeçando na tela enquanto o árbitro Marc Goddard corria para a paralisação.

O fim veio em 2:23 no segundo turno.

“Para ser honesto, quando eu o deixei cair. Eu queria apenas correr, mas todos sabemos que tenho um problema com isso, então fiquei tipo apenas fique calmo, apenas fique calmo ”, disse Du Plessis sobre a finalização. “Eu vi o começo do fim. Robert, ele é um cavalheiro, um homem humilde e uma lenda neste esporte”.

A comemoração de Du Plessis foi interrompida porque um segundo depois ele estava encarando Adesanya, que abriu caminho para o octógono quando os pesos médios ficaram frente a frente em um confronto tenso.

“Não preciso de um teste de DNA para saber de onde sou”, gritou Adesanya para Du Plessis. “Vou te mostrar de onde você é. É uma luta fácil. É dinheiro fácil. Eu disse que ia ter esse momento.”

Embora nada seja oficial ainda, parece provável que Adesanya e Du Plessis resolvam sua rivalidade no UFC 293 em setembro, que está programado para acontecer em Sydney, na Austrália. Du Plessis definitivamente ganhou a oportunidade depois de se tornar apenas a segunda pessoa, além de Adesanya, a vencer Whittaker com 185 libras.

Desde o início da luta, Du Plessis não demonstrou medo de ficar no bolso e trocar com Whittaker até virar o jogo com uma queda tardia que lhe permitiu causar sérios danos. Um cotovelo cortante abriu um corte na cabeça de Whittaker, que o mandou de volta para o canto para limpar o sangue do rosto.

Quando o segundo round começou, Du Plessis estava mais uma vez no ataque e foi quando ele abriu a direita perfeitamente cronometrada que jogou a cabeça de Whittaker para trás. Ficou claro que Whittaker estava machucado e Du Plessis não perdeu tempo aproveitando a abertura para descarregar a combinação de socos que levou à finalização.

A vitória move Du Plessis para 6-0 no UFC e sua próxima parada será a luta pelo título dos médios contra Adesanaya, já que os dois procuram resolver o que se tornou uma rivalidade amarga em 185 libras.