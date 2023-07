Show pós-luta do UFC 291: reação à finalização de Justin Gaethje, chegada de Alex Pereira aos 205

Justin Gaethje conquistou o título da BMF, vingou-se de uma derrota passada e provavelmente ganhou uma chance pelo título dos leves com um épico chute na cabeça de Dustin Poirier na luta principal do UFC 291 de sábado em Salt Lake City – o segundo pay-per- ver cartão na cidade para encerrar com destaque enfático.

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao desempenho espetacular de Gaethje contra Poirier e sua evolução contínua como lutador, Poirier agora está em uma situação difícil e para onde ele vai daqui, os pensamentos de Conor McGregor sobre a vitória de Gaethje e mais. Além disso, eles discutem a vitória de Alex Pereira sobre Jan Blachowicz e um esperado cartão amarelo com Jiri Prochazka pelo título vago dos meio-pesados, a performance espetacular de Derrick Lewis, Bobby Green entregando a Tony Ferguson sua sexta derrota consecutiva, a vitória de Kevin Holland por finalização na abertura do card principal Michael Chiesa e outras histórias do cartão.

Assista ao show pós-luta do UFC 291 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou onde quer que você obtenha seus pods.