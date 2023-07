TOP 4 perfumes femininos para impressionar geral

Muitas pessoas não conseguem sair de casa sem usar um bom perfume. Sentir cheiros é algo natural, já que isso acontece ao respirarmos. Por isso que há tanta valorização dos perfumes, e muitos deles chegam a ser uma verdadeira marca pessoal.

Quem nunca sentiu uma fragrância e lembrou de alguém que costuma usá-la? Nesse quesito, O Boticário tem competência, pois possui dezenas de perfumes que deixam qualquer pessoa impressionada.

A saber, O Boticário atua há décadas no mercado de perfumaria, com uma ampla variedade de produtos, ou seja, não se limita a perfumes. Contudo, é notório que o principal foco da empresa são as fragrâncias, contidas nos mais elegantes e variados frascos.

O Boticário tem perfumes femininos e masculinos

Algumas empresas especializam seu trabalho por gênero. Por exemplo, há perfumarias específicas para mulheres, enquanto outras empresas fazem apenas fragrâncias masculinas. Isso acontece porque cada uma delas especifica o seu público-alvo, oferecendo produtos apenas para determinados grupos.

Contudo, O Boticário possui perfumes tanto para mulheres quanto para homens. Em resumo, a empresa brasileira é reconhecida no mercado pela alta qualidade dos seus produtos. Isso explica o sucesso que faz em todo o Brasil há décadas.

Além disso, O Boticário tem lojas em diversas cidades do Brasil. Dessa forma, as pessoas têm muita facilidade para visitarem as unidades e sentirem as fragrâncias dos produtos comercializados pela empresa.

Para muitas pessoas, não há nada melhor do que escolher o próprio perfume. Assim, não há risco de errar a fragrância, até porque a pessoa irá sentir o cheiro antes de comprar o perfume. Isso sem contar que as visitas às lojas podem render boas surpresas aos consumidores, como experimentar novas fragrâncias e, talvez, encontrar uma nova preferida.

Cabe salientar que algumas lojas oferecem amostras grátis, permitindo aos consumidores utilizar por um curto período algumas fragrâncias. É como se fosse um período de teste para as pessoas, que podem se identificar com os cheiros e até fecharem a compra.

Perfumes que fazem sucesso entre as mulheres

Pesquisas recentes mostram que a busca por perfumes femininos cresceu expressivamente no Brasil nos últimos anos. A procura por fragrâncias masculinas também cresceu, mas não na mesma proporção que as femininas.

O Boticário é uma das principais razões para o aumento da busca por perfumes no Brasil. A empresa produz diversas fragrâncias femininas, e algumas delas são conhecidas como “perfumes de gente milionária”.

Em síntese, os perfumes de O Boticário são conhecidos por seus cheiros intensos e agradáveis. As fragrâncias ficam por horas no corpo e na roupa das pessoas, o que aumenta a atratividade dos produtos da empresa.



Recentemente, algumas fragrâncias femininas estão fazendo sucesso no Brasil. Veja abaixo quais são:

1- Lily Lumière

“Como um passeio em um campo florido e ensolarado, Lily Lumière traz uma perfumação marcante e intensa, traduzindo o encontro das flores do Lírio com a luminosidade e intensidade da Flor de Laranjeira, envolto pelo dulçor da Baunilha”, informa O Boticário.

Veja a pirâmide olfativa, informada pela empresa em relação ao perfume:

Notas de topo: néroli, pimenta rosa, bergamota e mandarina;

Notas de coração: flor de laranjeira e osmanthus;

Notas de fundo: baunilha, patchouli, âmbar, pralinê e sândalo.

2- Elysée

De acordo com O Boticário, a fragrância de Elysée é formada por matérias-primas de alta qualidade, como a Mandarina Orpur, “que remete a extrema sofisticação da família olfativa Chipre Floral”. Veja abaixo a pirâmide olfativa:

Notas de topo: pimenta rosa, mandarina, frésia, canela, framboesa, maçã e gelado de fruta;

Notas de coração: rosa, notas florais, peônia e ylang ylang;

Notas de fundo: patchouli, almíscar, sândalo australiano, cedro do texas, íris, âmbar, benjoim, fava tonka e baunilha.

3- Floratta Rose

Em resumo, O Boticário revela que a fragrância Floratta Rose tem notas frutais, florais e um fundo amadeirado. A empresa diz que o perfume é ideal para ser usado na Primavera e no Verão, possuindo uma fragrância alegre e romântica. A pirâmide olfativa do Florratta Rose é a seguinte:

Notas de topo: pimenta rosa, notas frutadas, mandarina, pêssego, damasco e cassis;

Notas de coração: tintura de rosa, gardênia, ylang ylang e lírio-do-vale;

Notas de fundo: almíscar e notas amadeiradas.

4- Lily Eau de Parfum 2021

O quarto perfume feminino que sempre impressiona as pessoas ao redor é o Lily Eau de Parfum 2021. A fragrância foi um grande sucesso no seu ano de lançamento e continua na lista dos mais vendidos pela empresa brasileira.

“Lily Eau de Parfum traz uma fragrância feminina que soma a delicadeza de facetas únicas florais com a força marcante das madeiras, que a tornam sofisticada e uma rica experiência olfativa. Conta com assinatura marcante do exclusivo óleo essencial da flor de Lírio, obtido por meio do enfleurage, técnica de extração rara e artesanal. É um clássico da perfumaria feminina!”, destaca O Boticário.

Confira a pirâmide olfativa do perfume:

Notas de topo: pera, mandarina, limão, maçã verde, cassis e pimenta rosa;

Notas de coração: lírio, gardênia, jasmim, flor de laranjeira, calas e rosa;

Notas de fundo: almíscar, baunilha, amêndoa, âmbar e sândalo.

Por fim, estes quatro perfumes possuem valores que variam entre R$ 104,90 e R$ 279,90. Eles são ótimas opções de presente e deverão animar as pessoas que os receberem.