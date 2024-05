Quem é Lakiha Spicer, terceira esposa de Mike Tyson e há quantos anos eles estão casados?

Taqui estão muitas perguntas sobre a vida que é o enigma da Ferro Mike Tyson, mas e quanto ao seu estado civil? Agora casada pela terceira vez, a mulher de 57 anos tem um relacionamento com Lakiha Spicer, mas quem é ela exatamente?

Os dois se conheceram inicialmente quando a mulher tinha apenas 18 anos em 1998, o que significa que eles realmente demoraram para se casar, já que só se casaram em 2009 e, até agora, está provando ser o relacionamento de maior sucesso do ex-campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC. tiveram, pois celebrarão seu 14º aniversário de casamento este ano.

O casamento deles não foi tranquilo como Dom Reio promotor de Tyson, alertou-a para evitá-lo, mas em 2008 ela foi condenada à prisão sob a acusação de fraude, enquanto estava grávida de seu filho.

No momento, Tyson estava lutando contra o vício em substâncias, o que significa que ambos tinham sérios problemas para enfrentar, mas depois de uma pena de seis meses de prisão, a dupla conseguiu sobreviver e conseguiu fazer funcionar com Spicer dizendo ao New York Post: “Foi como uma mariposa diante da chama.”

Eles têm dois filhos juntos, sendo o mais velho a filha chamada Milan, de 17 anos, e também têm um filho de 14 anos chamado Marrocos, que nasceu em 2011 como o turbulento Tyson finalmente encontrou um lugar onde poderia começar a se estabelecer no longo prazo.

Qual foi a acusação de fraude de Spicer?

Como acima mencionado, Tempero foi mandada para a prisão por seis meses depois de ser considerada culpada e condenada por acusações de fraude junto com outras cinco pessoas, incluindo sua própria mãe Faridah Ali no que os promotores chamaram de esquema de lavagem de dinheiro.

O Departamento de Educação acusou Spicer de duas acusações de conspiração, quatro acusações de fraude postal, uma acusação de roubo relativo a programas que recebem fundos federais e uma acusação de declarações falsas, pelas quais ela estaria enfrentando mais de um século de prisão.

O crime estava relacionado com o seu papel como diretora assistente de educação na Escola Irmã Clara Muhammad, onde ela teria recebido US$ 71.000 de dinheiro do governo para ministrar aulas que na verdade não existiam.

No final, ela teve que cumprir seis meses de prisão e pagar US$ 30.000 em multas e nunca apelou das acusações contra seu nome.