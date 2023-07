Travis Kelce expressa remorso após socar companheiro de equipe no treino do Chiefs: Tem que ser um líder melhor

Tele atmosfera no Kansas City Chiefs campo de treinamento no sábado ficou tenso quando Travis Kelce pegou um passe para touchdown de Patrick Mahomes em uma broca.

Em resposta a um golpe tardio na bola pelo companheiro de equipe Jack Cochrane, o tight end deu um soco em frustração. Um vídeo de Nicholas Roesch of Chiefs Wire capturou o incidente, mostrando Kelce socando Cochrane na end zone após fazer a recepção.

Os dois jogadores continuaram se empurrando e trocando palavras até que o cornerback Trent McDuffie interveio e os separou.

Esta não foi a primeira vez Kelce se envolveu em uma briga acalorada durante o campo de treinamento. No dia anterior, ele teve um confronto com um árbitro, que incluiu mais atividades extracurriculares do que o normal durante os treinos.

Adicionalmente, Kelce teve uma briga anterior com cornerback Dicaprio Bootle, que também tentou passar o dedo na bola após o término da jogada. Segurança Bryan Cook e correndo de volta La’Mical Perine teve que intervir para separá-los.

“Tem que ser um companheiro de equipe melhor, tem que ser um líder melhor… puro e simples,” Kelce twittou no sábado.

Enquanto isso, chefes treinador Andy Reid expressou sua desaprovação pelas lutas, enfatizando que elas não servem para nada enquanto o time se prepara para defender o título do Super Bowl.

“Lutar é uma perda de tempo” Reid disse de acordo com a ESPN.

“Você é expulso dos jogos fazendo isso, você se machuca aqui fazendo isso. Mas eles vão morder. Está quente, úmido. Eles vão morder um pouco. Contanto que não haja socos , estamos bem.”