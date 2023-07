Vereador Cidário lidera comissão de agricultores em defesa do Distrito Boacica

O vereador e agricultor Cidário dos Santos, que mantém lotes no Distrito de Boacica em Igreja Nova, esteve na manhã desta terça-feira, 18, juntamente com mais dois agricultores concedendo entrevista no Programa do João Lucas na Rádio Penedo FM 97,3Mhz, para cobrar mais uma vez da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, ações que tranquilizem e evitem prejuízos ainda maiores aos trabalhadores do campo que já amargaram perdas que somaram prejuízos superiores aos 30 milhões em 2022, já contabilizando mais de 10 milhões em perdas de plantio no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o Cidário até o momento os dirigentes da CODEVASF, têm tomado decisões de forma unilateral, sem ouvir aqueles que já sofreram muito com as chuvas do ano passado, mas já sentem o drama de tudo se repetir. O vereador e agricultor revelou que os associados reclamam o fato de mesmo a associação dos agricultores contar com dinheiro em caixa, não dispõe de uma única cadeira para acomodá-los durante as reuniões. “Até as máquinas que sempre nos auxilia em épocas eleitorais sem burocracia, agora alguns dirigentes da CODEVASF, dizem que as mesmas pertencem a empresa e não ao Conselho Administrativo ou agricultores”, lamentou Cidário.

O agricultor José Neto que também participou da entrevista, lembrou que 218 pessoas já estavam confirmadas para participarem de um ato pacífico na sede da CODEVASF nesta quarta-feira, 19, mas por acordo com Ionas dos Santos, Conselheiro Administrativo do Distrito Boacica e também com o Diretor de Irrigação, Napoleão Casado, os agricultores participarão de uma nova reunião para em seguida também puxar uma Audiência Pública. “Neste final de semana uma comissão deve conversar com o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e também com o Senador Rodrigo Cunha que estarão na região cumprindo agenda de trabalho, para sensibilizá-los sobre nossa situação”, enfatizou José Neto.

Um escritório jurídico está acompanhando a situação dos agricultores e agricultoras que tiveram além de plantio, também bens materiais perdidos durante as chuvas, para impetrar ações judiciais por danos matérias e caso necessário também por danos psicológicos causados à saúde mental de quem trabalhou por muito tempo e viu de uma hora para outra, a perda de seu patrimônio por conta da irresponsabilidade da CODEVASF que negligenciou ações preventivas para conter os danos causados à população rural.

“É importante lembrar que já convidamos a deputada estadual Carla Dantas, prima do governador Paulo e atual Secretária de Estado da Agricultura e Pecuária para acompanhar todo o nosso pleito. “Carla tem sido uma parceira juntos aos anseios de todos os agricultores e agricultoras de Igreja Nova, terra ao qual tem uma forte ligação por seu pai Neiwton Silva ter sido gestor e sua mãe ser a atual prefeita”, concluiu Cidário.