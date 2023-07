Zhalgas Zhumagulov removido da lista do UFC após 1-6 corrida com promoção

O competidor peso-mosca Zhalgas Zhumagulov foi removido do elenco do UFC após a conclusão de seu contrato mais recente com a organização.

Os dirigentes do UFC confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quinta-feira, após o algoritmo baseado Relógio da escalação do UFC conta de mídia social notou que ele havia sido removido da lista.

Durante seu tempo no UFC, Zhumagulov foi 1-6 em sete lutas, lidando com várias decisões divididas que poderiam facilmente ter saído do seu jeito. Na verdade, as três últimas lutas de Zhumagulov no UFC terminaram em decisões divididas com Jeff Molina, Charles Johnson e, mais recentemente, contra Joshua Van no card do UFC Jacksonville em junho.

Antes de ingressar no elenco do UFC, Zhumagolov havia reunido um recorde impressionante, conquistando vitórias sobre nomes notáveis ​​como Tyson Nam, Tagir Ulanbekov e Ali Bagautinov.

Infelizmente, ele não conseguiu encontrar o mesmo nível de sucesso no UFC, com sua única vitória por finalização sobre Jerome Rivera em 2021.

Enquanto Zhumagolov foi removido da lista devido ao fim de seu contrato, o UFC poderia trazê-lo de volta. Mas ele não foi recontratado neste momento.