4 dicas para quem quer investir na poupança e não sabe por onde começar

Investir é uma das melhores maneiras de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E quando se trata de investimentos, a poupança é uma das opções mais conhecidas e utilizadas pelos brasileiros. No entanto, mesmo sendo um investimento popular, existem pontos que precisam ser observados com mais atenção. Neste artigo, vamos apresentar 4 dicas para quem quer investir em poupança e começar a fazer seu dinheiro render.

Escolha o momento certo para resgatar seu dinheiro

Uma das particularidades da poupança é que o rendimento só é pago aos investidores após o aniversário da aplicação dos recursos. Isso significa que se você retirar o dinheiro antes do aniversário, perderá toda a rentabilidade acumulada. Portanto, é importante escolher o momento certo para resgatar seu dinheiro da poupança.

O melhor dia para fazer o resgate é o dia seguinte ao aniversário da aplicação. Por exemplo, se você investiu na poupança em 22 de agosto, o rendimento dos 30 dias será creditado em 22 de setembro. Portanto, você deve resgatar o dinheiro no dia 23 dos meses seguintes ao do investimento. É importante lembrar que se a aplicação for feita nos dias 29, 30 ou 31, a data de aniversário será o dia 1º do mês seguinte.

Garanta a segurança do seu investimento

Assim como em qualquer investimento, é importante considerar a segurança do seu dinheiro. Quando se trata da poupança, os grandes bancos e os maiores bancos digitais oferecem um risco considerado “baixíssimo”. No entanto, é importante lembrar que esse risco ainda existe, principalmente em instituições de menor porte.

Para garantir a segurança do seu investimento na poupança, você pode contar com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Esse fundo protege o investimento na poupança, mas é importante observar que o saldo é assegurado apenas até o limite de R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Além disso, é importante estar ciente de que entre a quebra do banco e o pagamento pelo FGC, pode haver um período em que o dinheiro não será corrigido, ou seja, você receberá apenas o saldo que tinha na conta poupança.

Conheça as regras para saques e transferências

É importante conhecer as regras para saques e transferências na poupança, pois algumas instituições podem impor limites ou travas para evitar movimentações de alto valor. Por exemplo, algumas instituições exigem a presença física na agência para liberar uma transação. Portanto, a liquidez da poupança, que é uma das vantagens desse investimento, pode depender das condições específicas oferecidas pela instituição financeira. É importante consultar e se preparar antecipadamente, caso precise do dinheiro investido.



Você também pode gostar:

Entenda os riscos e oportunidades da poupança

Ao investir na poupança, é importante estar ciente dos riscos e oportunidades que esse investimento oferece. Um dos riscos é a concentração dos recursos apenas na poupança, o que pode limitar a diversificação dos rendimentos. É importante considerar outras opções de investimento para diversificar a carteira e ter diferentes fontes de rentabilidade.

Outro risco é a possibilidade de perder poder de compra devido à baixa rentabilidade da poupança em comparação a outros produtos de renda fixa. Se a inflação aumentar no Brasil, a poupança pode render menos do que a alta dos preços, o que faz com que o dinheiro “valha menos”.

Apesar dos riscos, a poupança também oferece oportunidades, como a facilidade de investimento e a segurança. No entanto, é importante considerar outras opções de investimento que possam oferecer rentabilidades mais atrativas, como CDBs e títulos do Tesouro Direto.

Comparação de rentabilidade entre poupança e outros produtos de renda fixa

É importante comparar a rentabilidade da poupança com outros produtos de renda fixa para tomar uma decisão de investimento mais informada. Com a taxa Selic em 13,25%, por exemplo, as rentabilidades líquidas aproximadas, já descontado o imposto de renda, são as seguintes:

Poupança: 8,08%

Tesouro Selic: 10,93%

CDB (100% CDI): 10,85%

LCA ou LCI (90% CDI): 11,84%

Esses números consideram um prazo de 12 meses e aplicam a alíquota de imposto de 17,50% para títulos públicos e CDBs. As LCAs e LCIs são isentas da cobrança de IR.

Cultura de investir em poupança no Brasil

A poupança é tão popular no Brasil devido à cultura financeira do país. Muitas pessoas aprendem desde cedo a deixar o dinheiro na poupança, passando essa prática de geração em geração. Além disso, a percepção de segurança e a facilidade de investimento são fatores que atraem os brasileiros para a poupança.

No entanto, é importante ampliar o conhecimento sobre outras alternativas de investimento e buscar uma maior educação financeira. Diversificar a carteira, conhecer outras opções de renda fixa e entender as possibilidades que estão disponíveis são passos importantes para fazer o dinheiro render mais.

Em resumo, investir em poupança pode ser uma opção segura e fácil para começar a fazer seu dinheiro render. No entanto, é importante estar ciente dos riscos e oportunidades desse investimento, escolher o momento certo para resgatar seu dinheiro, garantir a segurança do seu investimento e conhecer as regras para saques e transferências. Além disso, é importante considerar outras opções de investimento que possam oferecer rentabilidades mais atrativas. Invista com sabedoria e faça seu dinheiro trabalhar para você.