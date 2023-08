A esposa de Kanye West, Bianca Censori, aproveita o sol italiano em um biquíni estiloso

Sparaíso de verão é o que Kanye West e a esposa dele Censores Bianca procuraram e foram para Itália para aproveitar o melhor que a Europa tem para oferecer.

Os turistas ficaram surpresos com a presença de superestrelas que são celebridades de primeira linha.

“Estou tentando ler meu livro, mas estou muito distraído com Kanye West e sua nova esposa sentada ao nosso lado na piscina conversando sobre escrever N ** em Paris”, postou um usuário no Instagram.

O estilo de Kanye

As fotos mostram o rapper de 46 anos andando de topless, em busca da sombra.

As temperaturas dificultam as aventuras durante o dia e as instalações oferecidas fazem com que um resort luxuoso seja o destino ideal para hóspedes tão importantes.

West usava shorts azuis e tinha seu habitual colar de prata como Censores tomou sol e aproveitou o tempo para se bronzear.

Censori chamou a atenção

A sensação de 28 anos vestia um biquíni nude e desviava o olhar dos paparazzi enquanto falava com Kanye.

Depois de um tempo com o cabelo loiro descolorido, ela voltou ao seu estilo de cabelo moreno natural com um corte pixie.

“Estou feliz por Ye e sua esposa Bianca estarem bem, com boas vibrações @ paz, é disso que se trata a vida”, escreveu um fã nas redes sociais, comentando as fotos.