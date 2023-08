A perseguição de Trey Lance pelo Buffalo Bills foi frustrada pelo Dallas Cowboys

Tele Notas de búfalo estavam supostamente competindo para garantir o quarterback Trey Lanceserviços da empresa, um esforço que acabou sendo frustrado quando o São Francisco 49ers fechou um acordo com o Dallas Cowboys última sexta-feira.

Na perseguição de Trey Lance, os Bills estavam envolvidos em negociações, mas os Cowboys os superaram, fechando a negociação. Se Buffalo tivesse conseguido, Lança teria assumido o papel reserva atrás de seu quarterback estrela, Josh Alleninjetando profundidade cativante no elenco da equipe.

Trey Lance, a antiga terceira escolha geral no draft de 2021, foi enviado para os Cowboys na sexta-feira, com os 49ers abandonando-o em troca de uma escolha de quarta rodada. A decisão foi impulsionada por suas tumultuadas duas temporadas iniciais com o 49ers, marcadas por lesões e pela incapacidade de solidificar sua posição como principal zagueiro do time.

À medida que os 49ers se movem em direção a uma nova direção com Brock Purdy como zagueiro titular, Dallas se torna palco para Trey Lancepróximo capítulo. Ele assume um papel coadjuvante por trás do famoso quarterback Dak Prescott.

Bills queria um apoio sólido para Josh Allen

As aspirações de Buffalo por um novo quarterback reserva estavam aparentemente fixadas em Trey Lancemas o Vaqueiros em vez disso, mergulhou para reivindicá-lo. De acordo com os relatórios de Cam Inman, o Contas fez uma oferta aos 49ers por Lance, apenas para ser superado pela oferta de escolha dos Cowboys na quarta rodada.

Lance, que ocupou a terceira posição geral no draft de 2021 após uma passagem impressionante em Estado de Dakota do Norte, rapidamente se viu em meio a especulações comerciais. Essa atenção chamou a atenção de Buffalo, embora o interesse inabalável dos Cowboys tenha prevalecido.

Gerente Geral da Niners John Lynch revelou que a determinação dos Cowboys por Lance era inegável e apesar do interesse potencial dos Bills Dallas tinha a vantagem. “Dallas se adiantou e realmente o queria. Eles vieram atrás dele”, explicou Lynch, revelando a ansiedade dos Cowboys.

O estilo ofensivo de Buffalo, que abrange Josh Allena mobilidade de Lance poderia ter se harmonizado bem com a agilidade de Lance. Com Kyle Allen e Matt Barkley oferecendo exibições inconsistentes de pré-temporada como reserva, o potencial de Lance como um projeto atraente para os Bills permaneceu tentador.