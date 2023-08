Adecco possui mais de 500 VAGAS abertas pelo Brasil

A Adecco, empresa que é líder mundial em recursos humanos, presente em 60 países através de uma rede de 5.500 delegações, está oferecendo muitos empregos em solo brasileiro. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena consultar quais são os postos de trabalho disponíveis:

Promotor de Vendas Congelados – Itaquaquecetuba – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor de Vendas Congelados- Ubatuba – SP – Demonstrador / Promotor;

Operador (a) de Produção I – São Paulo – SP – Química;

Promotor – Cascavel – PR – Demonstrador / Promotor;

Analista Transporte Jr – Modelo De Trabalho: Híbrido – São Paulo – SP – Transporte;

Técnico (a) de Enfermagem – Fortaleza – CE – Enfermagem;

Assistente de Logística – Santana de Parnaíba – SP – Logística;

Enfermeira – Pronto Socorro Adulto e Infantil – Santos – SP – Enfermagem;

Auxiliar de Enfermagem – Unidade De Internação – Santos – SP – Enfermagem;

Técnico (a) de Enfermagem – Santos – SP – Enfermagem;

Auxiliar de Auditoria Hospitalar – Recife – PE – Auditoria Interna;

Auditor Promotor – Brasília – DF – Demonstrador / Promotor;

Auditor Promotor – Salvador – BA – Demonstrador / Promotor.

Mais sobre a Adecco

Falando mais sobre a Adecco, é interessante destacar que a companhia proporciona diariamente emprego a 700.000 pessoas e presta serviço a mais de 100.000 empresas.

Além disso, faz parte da lista 500 da Fortune Global e está cotada na bolsa de Zurique. A Adecco apresenta uma estrutura mundial orientada para a prestação de um serviço integrado na área dos Recursos Humanos, com o compromisso de um desenvolvimento contínuo de soluções eficazes e competitivas para os seus clientes.

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas da Adecco, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

