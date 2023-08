Alexa Grasso quer outro mata-leão sobre Valentina Shevchenko ‘para que as pessoas não pensem que foi sorte’

Alexa Grasso quer provar que seu título no UFC 285 em cima de Valentina Shevchenko não foi por acaso.

O talento mexicano sufocou “Bullet” para reivindicar o campeonato peso mosca em março passado em Las Vegas, uma grande reviravolta em termos de probabilidades. Ela ainda é a azarão indo para a revanche em 16 de setembro, mas não com uma margem tão ampla como da primeira vez, e espera silenciar mais dúvidas com um desempenho impecável.

“Eu adoraria nocauteá-la, mas também gostaria de finalizá-la novamente com um mata-leão para que as pessoas não pensem que foi sorte, erro ou algo assim”, disse Grasso no episódio desta semana do MMA podcast de luta Trocação Franca, uma entrevista organizada por sua estaca patrocinadora. “Eu tinha meu plano muito claro. Eu sabia que ela ia virar, e foi isso. Pode acabar por finalização, pode ser nocaute, mas eu vou vencer [laughs].”

Shevchenko teve problemas em sua defesa de título anterior contra Taila Santos, quase perdendo por finalização antes de vencer uma decisão apertada, e estava invicta em nove lutas consecutivas no peso mosca antes de seu confronto com Grasso. A nova campeã do UFC disse que aprendeu mais sobre si mesma do que Shevchenko em março, sentindo-se mais do que confiante para a revanche.

“[I learned] que também sou forte, que sou capaz, que não sou uma luta fácil para ninguém”, disse Grasso. “Já tenho muitos nocautes [on my record], mas agora eu senti o que é submeter uma pessoa. Já estive perto disso antes, mas não aconteceu, mas agora quero finalizar mais. aprendi muito sobre mim [in that fight]que sou forte, que sou capaz, que você pode conseguir tudo o que quiser.”

“Quanto maior o desafio, mais difícil você tem que trabalhar e deixar tudo lá”, continuou ela. “Eu sabia que ela era uma grande lutadora. A história dela não foi feita da noite para o dia, sabe? Ela trabalhou anos, então foi muito importante para mim terminar essa luta porque sou igualmente disciplinada e respeitosa. Eu trabalho muito, muito mesmo. Meu trabalho fala por si. Poder finalizar o campeão é só o começo da minha história. Eu a respeito muito, ela fez muitas coisas importantes que eu também quero fazer.”

Grasso vs. Shevchenko 2 não acontecerá em solo mexicano, mas no Dia da Independência Mexicana, e a estrela nascida em Guadalajara vê o lado bom de não competir em um evento pay-per-view.

“É algo enorme para mim”, disse Grasso. “Fui o evento principal uma vez, mas em um cartão pequeno no APEX, e agora é a T-Mobile Arena, uma arena enorme. E é importante que não seja um pay-per-view porque assim muitas pessoas no México poderão assistir. Adoraria lutar no México mas não foi possível, então o lado bom é que muita gente vai poder viajar para assistir a luta e isso me deixa feliz. O dia 16 de setembro é muito importante para o México, então gosto de ser um exemplo de como realmente lutar pelos seus sonhos.”

Porém, engane-se: Grasso quer que sua próxima defesa de título ocorra em seu país de origem.

“Estou feliz, sou muito bem tratada pelo UFC”, disse ela. “Eu disse a eles que daria tudo de mim para que da próxima vez houvesse um pay-per-view, de preferência no México. Eles disseram, ‘Ok, este é o seu primeiro teste’ [laughs].”