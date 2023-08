Between the Links: Korean Zombie se aposenta, estreia de Rose Namajunas aos 125, Dana White ataca Sterling e Dvalishvili

No confronto entre dois dos maiores lutadores de ação de todos os tempos do UFC, Max Holloway nocauteou The Korean Zombie na luta principal do UFC Singapura, que serviu como luta final da carreira de Zombie.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel reage a Zombie chamando isso de carreira e seu legado, junto com a saída de Holloway, e o que poderia ser o próximo para ele após sua segunda vitória consecutiva. Além disso, os tópicos incluem a vitória de Erin Blanchield sobre Taila Santos na disputa mais alta do card do último sábado, o UFC Paris neste sábado encabeçado por Ciryl Gane x Serghei Spivac, Rose Namajunas fazendo sua estreia na categoria 125 libras contra Manon Fiorot e o que está em jogo para “Thug Rose”, Dana White detonando o ex-campeão peso galo Aljamain Sterling e seu companheiro de equipe Merab Dvalishvili, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e José Youngs.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.