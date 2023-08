Bill Belichick sobre os Patriots recebendo uma estátua para Tom Brady: ‘Dê a ele o que ele quiser’

Tformando uma equipe e fazendo seis vezes Super Bowl os vencedores receberão um monumento de sua escolha e onde você quiser. Tom Brady chegou ao Patriotas da Nova Inglaterra como o agora famoso 199º escolha durante o Draft da NFL de 2000 sexta rodada. Simplesmente olhando para aquela imagem do draft, ninguém imaginou que estava olhando para o futuro maior jogador da história da NFL. O Patriotas da Nova Inglaterra certamente tenho muito a agradecer a Tom Brady. No dia 11 de setembro, antes do jogo de abertura do Patriota contra o Philadelphia Eagles, a equipe fará uma cerimônia para homenagear as conquistas de Brady com a equipe. Na terça-feira, o treinador Bill Belichick foi perguntado se Tom merece uma estátua do lado de fora Estádio Gillette em Foxborough. MA.

Aqui está o que Conta disse: “Dê a ele o que você quiser. Falei com Tom algumas vezes. Sempre estou ansioso para conversar com Tom e que grande experiência e oportunidade foi para mim treinar Tom. Enorme apreço por tudo que ele fez por mim , fez pela nossa equipe, tudo o que ele nos deu. Estamos ansiosos para vê-lo. Parece que ele está seguindo para uma carreira de muito sucesso na radiodifusão e tudo o mais que decidir fazer. Ele é um cara muito talentoso, tenho certeza que ele vai se sair bem em tudo o que ele escolher fazer, seja em que área for. Então, estou ansioso para vê-lo e tenho certeza que haverá muita emoção no jogo, nas arquibancadas como deve haver. Ele fez muita coisa para esta organização, para esta franquia, para esta cidade, o Liga Nacional de Futebol. Uma noite realmente não é suficiente, nem perto de ser suficiente para apreciar o que Tom merece.”

Embora nem sempre tenham concordado, Tom Brady e Bill Belichick ainda mantemos um relacionamento próximo que é resultado de tantos anos trabalhando juntos. Foi ele quem decidiu apostar Tom Brady durante aquele histórico dia do Draft. O técnico Belichick também foi quem confiou em suas habilidades quando Drew Bledsoe percebeu aquela lesão. Naquela primeira temporada em que teve a chance de ser titular, Brady assumiu completamente o comando do time e venceu o Super Bowl. Nenhum outro jogador na história da NFL foi capaz de fazer isso, e o que ele fez ao longo de sua passagem pelos Patriots não deixou dúvidas sobre quem ele era. Belichick também mencionou Lawrence Taylor e Matt Slater como os outros dois jogadores que ele se sente privilegiado por ter treinado ao lado de Brady. Será que a cabra tirará sua estátua de Gillette Stadium?